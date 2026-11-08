Аҳмад Нодерӣ дар гуфтугӯ бо хабарнигори Абна, дар вокуниш ба амали Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ворид кардани Нерӯи баҳрӣ ва Нерӯи ҳавоии Бритониё ба феҳристи созмонҳои террористӣ, изҳор кард: Ҷумҳурии Исломии Эрон нисбат ба амалҳои душманонаи кишварҳо, аз ҷумла террористӣ эълон кардани Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ, мавқеи қатъӣ хоҳад дошт ва агар кишварҳои дигар низ дар ин роҳ қадам гузоранд, Эрон мувофиқи ин амалҳо вокуниш нишон хоҳад дод.
Амалҳои душманонаи Бритониё алайҳи Эрон собиқа доранд
Вай бо ишора ба амали ҳукумати Бритониё дар террористӣ эълон кардани Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ, ин амалро дорои собиқа ва дар идомаи сиёсатҳои душманонаи ин кишвар алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон донист ва афзуд: Аз соли 1401 (2022), баъзе кишварҳои узви Иттиҳодияи Аврупо, Бритониё ва як қатор кишварҳои дигар, аз ҷумла Канада, раванди пешниҳоди масъалаи террористӣ эълон кардани Сипоҳро оғоз карданд ва кӯшиш мекарданд ин равишро ба гуфтумони сиёсӣ ва байналмилалӣ табдил диҳанд.
Узви Ҳайати раёсати Маҷлиси Шӯрои Исломӣ идома дод: Дар давоми як соли охир, бахусус пас аз ҷанги 12-рӯза, амалҳо ва мавқеъҳои ин кишварҳо нисбат ба Сипоҳи Посдор шадидтар шуд ва пас аз ҷанги 40-рӯза ин раванд ба марҳилае расид, ки онҳо ҷасорати бештаре барои пайгирӣ ва амалӣ кардани чунин қарорҳо пайдо карданд.
Нодерӣ таъкид кард: Маҷлиси Шӯрои Исломӣ низ бар ин мавқеъ таъкид дорад, ки агар Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ ҳамчун қисми нерӯҳои мусаллаҳи расмии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар феҳристи созмонҳои террористӣ қарор дода шавад, Ҷумҳурии Исломии Эрон низ артишҳои кишварҳои амалкунандаро дар феҳристи созмонҳои террористӣ қарор хоҳад дод ва онҳоро ҳамчун нерӯҳои террористӣ хоҳад шинохт.
Вай қайд кард: Дар чунин шароит, нерӯҳои низомии ин кишварҳо дар минтақа дар доираи зарбаи Ҷумҳурии Исломии Эрон қарор хоҳанд гирифт ва ҳамчун ҳадафҳои қонунӣ шинохта хоҳанд шуд. Ҳамчунин ҳуқуқи муқобилат ва тирандозӣ ба нерӯҳои низомии Бритониё, Амрико ва ҳар кишвари дигаре, ки Сипоҳи Посдорро дар феҳристи созмонҳои террористӣ қарор медиҳад, барои худ маҳфуз медонем.
Your Comment