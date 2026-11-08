Алӣ Вадоеъ дар гуфтугӯ бо хабарнигори Абна, бо ишора ба ин масъала ки баъзеҳо ҳанӯз ба имкони тағйири рафтори Амрико тавассути имтиёздиҳӣ умедворанд, изҳор кард: Барои таҳлили рафтори Амрико бояд байни манфиатҳои стратегии ин кишвар ва қарорҳои марҳилавии ҳукуматҳои мухталиф фарқ гузошт. Он чи дар сиёсати хориҷии Вашингтон аҳамият дорад, на танҳо мавқеъҳои як президент ё ҷараёни сиёсӣ, балки маҷмӯи манфиатҳо ва мулоҳизаҳои сохторӣ мебошанд, ки дар қарорқабулиҳои ин кишвар нақш доранд.
Вай афзуд: Дар чунин шароит наметавон тасаввур кард, ки бо пешниҳоди имтиёзҳо аз ҷониби Эрон, ҳатман равиши Амрико тағйир хоҳад ёфт. Таҷрибаи равобити ду кишвар нишон додааст, ки Вашингтон дар бисёр марҳилаҳо, ҳатто пас аз созиш ва гирифтани имтиёз, аз пешниҳоди талаботи нав ё бозгашт ба сиёсати фишори худ худдорӣ накардааст.
Имтиёздиҳӣ ҳатман ба коҳиши талаботи Амрико оварда намерасонад
Ин таҳлилгари масоили байналмилал бо ишора ба таҷрибаи созиши ҳастаӣ тасреҳ кард: Барҷом намунаи равшани ин масъала аст. Эрон дар чаҳорчӯби ин созиш маҳдудиятҳоро пазируфт ва ӯҳдадориҳоро иҷро кард, аммо Амрико ба осонӣ аз созиш хориҷ шуд ва сиёсати фишори ҳадди аксарро пеш гирифт. Ин таҷриба нишон медиҳад, ки танҳо бо пешниҳоди имтиёз наметавон кафолате барои пойбандӣ ба тарафи муқобил ё тағйири рафтори он эҷод кард.
Вадоеъ идома дод: Мушкили асосӣ вақте ба вуҷуд меояд, ки як тараф тасаввур мекунад бо имтиёз додан метавонад тарафи муқобилро аз мавқеъҳои душманона боздорад, дар ҳоле ки тарафи муқобил асосан метавонад чунин имтиёзҳоро на нишонаи ҳалли ихтилоф, балки имконияте барои пешниҳоди талаботи бештар талаққӣ кунад.
Вай қайд кард: Дар равобити байналмилал, имтиёздиҳӣ вақте маъно дорад, ки дар муқобили он дастоварди мушаххас ва кафолатшуда вуҷуд дошта бошад. Агар имтиёз дода шавад, аммо тарафи муқобил ҳанӯз ба сиёсати таҳдид, таҳрим ва фишор идома диҳад, чунин раванд на танҳо ба ҳалли ихтилофот кӯмак намекунад, балки метавонад мавқеи тарафи имтиёздиҳандаро низ заиф кунад.
Your Comment