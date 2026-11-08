Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Маёдин, Исҳоқ Ҳертсог, раиси низоми сионистӣ, шаби гузашта эълон кард, ки Гадӣ Айзенкот, раиси ҳизби «Яшар»-ро ба ташкили кобина вазифадор кардааст.
Ҳертсог эълон кард, ки Айзенкот барои ташкили кобина 28 рӯз муҳлат хоҳад дошт, ки ин муҳлат то 14 рӯзи дигар низ тамдид карда мешавад.
Айзенкот рӯзи панҷшанбе, пас аз машваратҳои ҳизбҳо бо Ҳертсог, дастгирии аксарияти аъзои Кнессетро барои ишғоли вазифаи сарвазир ба даст овард; масъалае ки заминаи додани вазифаи ташкили кобинаи ояндаро ба ӯ фароҳам овард.
Ҳертсог пас аз ин вохӯриҳо эълон кард, ки намояндагони фраксияҳои порлумонӣ, ки дар маҷмӯъ 67 курсӣ дар ихтиёр доранд, аз Айзенкот дастгирӣ кардаанд; дар ҳоле ки фраксияҳои дигар бо маҷмӯи 46 курсӣ хостори вазифадор кардани Бенёмин Нетанёҳу барои ташкили кобина шуданд.
Раиси низоми сионистӣ бо вуҷуди он ки натиҷаи ин машваратҳоро «равшан» тавсиф кард, гуфт, ки пеш аз додани вазифаи расмии ташкили кобина даври дигари гуфтугӯро бо сарони ҳизбҳо баргузор хоҳад кард, то мавқеъҳои онҳо равшантар шаванд.
Аз сӯи дигар, ҳизби Яшар дар вокуниш ба изҳороти Нетанёҳу дар бораи ташкили кобинаи ягона дар сарзаминҳои ишғолӣ ӯро ба дурангӣ айбдор кард ва бо интиқод аз ӯ эълон кард, ки Нетанёҳу боиси «шикоф дар ҷомеаи Исроил» шуда ва кобинаҳои ягонаеро, ки худаш ташкил карда буд, заиф кардааст.
Интихоботи баргузоршуда дар 27 октябр бидуни он ки яке аз ду урдугоҳи сиёсӣ аксарияти порлумониро ба даст оварад, анҷом ёфт. Ба асоси натиҷаи интихобот, ҳизби Ликуд ба роҳбарии Нетанёҳу 27 курсӣ аз маҷмӯи 120 курсии Кнессетро ба даст овард. Эътилофи «Милли-динӣ»-и ӯ низ 53 курсӣ ба даст овард; дар муқобил, эътилофи мухолифон ба роҳбарии Айзенкот 48 курсӣ ба даст овард. Ду ҳизби арабӣ низ дар маҷмӯъ 19 курсӣ ба даст оварданд, ки натиҷаи беназир дар таърихи интихоботи низоми сионистӣ ба шумор меравад.
Your Comment