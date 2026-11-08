Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Маёдин, Муҳаммад Алӣ ал-Ҳусӣ, узви Шӯрои олии сиёсии Яман, таъкид кард: Таҷовузоти душмани саудӣ алайҳи ғайринизомиён ва минтақаҳои истиқоматӣ дар Яман ҷиноятҳои ҷангӣ мебошанд.
Вай афзуд: Ин ҷиноятҳо ҳеҷ гоҳ боиси таслим шудани миллати боифтихори Яман нахоҳанд шуд, балки қудрат, иззат ва истодагарии онҳоро тақвият хоҳанд кард.
Шаби гузашта вазири беҳдошти Яман эълон кард: Шумораи шаҳидони ҳамлаи ҳавоии Арабистони Саудӣ ба хонаҳои шаҳрвандон дар деҳаи «Аш-Шария» дар ноҳияи Банӣ Ҳушайш вилояти Санъо, тибқи омори ибтидоӣ ба 32 нафар расидааст ва 38 нафар низ маҷрӯҳ шуданд.
Вай афзуд, ки амалиёти берун овардани ҷасадҳои шаҳидон аз зери харобаҳои хонаҳое, ки ҳадафи ҳамлаи ҷангандаҳои саудӣ қарор гирифтаанд, ҳанӯз идома дорад.
Вазири беҳдошти Яман инчунин гуфт, ки ҷангандаҳои Арабистони Саудӣ дар ҷараёни кӯшишҳои наҷотдиҳандагон ва нерӯҳои ёрирасон барои берун овардани маҷрӯҳон аз маҳали ин ҳамла, онҳоро низ ҳадаф қарор доданд.
Your Comment