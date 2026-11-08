Ба гузориши хабаргузории Абна, Фармондеҳии марказии артиши Амрико (СЕНТКОМ) даъво кард, ки амалиёти муҳосираи баҳрӣ алайҳи Эрон ҳанӯз идома дорад.
Ин фармондеҳӣ даъво кард, ки аз замони аз сар гирифтани муҳосираи баҳрӣ алайҳи Эрон, масири 147 киштии тиҷоратиро тағйир дода ва панҷ киштиро аз кор андохтааст.
Ин ниҳоди низомӣ эълон кард: Нерӯҳои Амрико рӯзи шанбе як киштии тиҷоратиро дар Халиҷи Умон боздоштанд.
СЕНТКОМ даъво кард, ки ин киштии тиҷоратиро пас аз он ки ба ҳушдорҳои онҳо беэътиноӣ кард, аз кор андохтанд.
Ин фармондеҳӣ дар анҷом ба баҳрнавардоне, ки дар наздикии соҳилҳои Эрон ё обҳои атрофи он ҳаракат мекунанд, тавсия дод, ки ба ҳушдорҳои ин фармондеҳӣ таваҷҷӯҳ кунанд ва аз онҳо пайравӣ намоянд.
Your Comment