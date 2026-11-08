Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Рейтер, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, аз Вазорати адлияи ин кишвар хостааст, ки таҳқиқотро алайҳи демократҳо бо туҳмати таҳдиди шахсони гуногун анҷом диҳад. Вай бо нашри паём дар шабакаҳои иҷтимоӣ даъво кард, ки амалҳои демократҳо ба манзалаи содир кардани ҷиноят аст, аммо дар айни ҳол ҳеҷ далеле барои исботи даъвои худ пешниҳод накард.
Номзадҳои демократ дар интихоботи миёнамуҳлат рақибони ҷумҳурихоҳи худро, ки аз ҳомиёни Трамп буданд, шикаст доданд ва аз моҳи январ назорати Конгрессро ба даст хоҳанд гирифт. Роҳбарони ин ҳизб ваъда додаанд, ки тавассути баргузории ҷаласаҳои шунидашавӣ ва анҷоми таҳқиқот амалҳои ҳукумати Трампро баррасӣ хоҳанд кард.
Трамп дар паёми худ демократҳоро айбдор кард, ки барои шахсони зиёде, ки ҳамаашон бегуноҳ ҳастанд, паёмҳои таҳдидомез фиристодаанд!
Дар паёми Трамп инчунин ба Элисса Слоткин, сенатори демократи вилояти Мичиган ишора шудааст. Слоткин моҳи гузашта дар суханроние дар Донишгоҳи Чикаго пешниҳод карда буд, ки Конгресс дар бораи шахсоне, ки дар иҷрои сиёсатҳои Трамп нақш доштанд, таҳқиқот анҷом диҳад.
Your Comment