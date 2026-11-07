Ҳасан Ҳонизода дар гуфтугӯ бо хабарнигори Абно, бо ишора ба баёноти Роҳбари инқилоб дар бораи он ки умед баста ба тағйири рафтори низоми ҳукмрон тавассути ҷобаҷогузориҳои ҳизбӣ ва гурӯҳӣ ё имтиёздиҳӣ ба ИМА тасаввуроти нодуруст аст, изҳор кард: таҷрибаи 47 соли гузаштаи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар муомила бо ИМА таҷрибаи гарономӯз ва ибратомӯз аст; зеро дар тӯли ин чор даҳсола, ҳукуматҳои мухталиф аз ҳар ду ҳизби демократ ва ҷумҳурихоҳ дар ИМА ба кор омадаанд, аммо равиши умумии ин кишвар нисбат ба Эрон ҳанӯз ҳам таҷовузкорона ва муқобилаҷӯёна боқӣ мондааст.
Вай афзуд: сиёсати стратегии ИМА нисбат ба Эрон ҳеҷ гуна тағйири бунёдӣ надоштааст ва тағйироти суратгирифта асосан дар сатҳи тактикӣ ва усулҳои иҷроӣ будаанд. Бинобар ин, ин тасаввур ки тағйироти зоҳирӣ дар сохтори сиёсӣ ва ҷобаҷогузории ҳизбҳо дар ИМА метавонад заминаи барқарорсозии муносибатҳои гуногун байни Теҳрон ва Вашингтон шавад, тасаввуроти нодуруст аст.
Коршиноси масъалаҳои байналмилалӣ бо ишора ба амалкарди ҳукуматҳои мухталифи ИМА таъкид кард: дар давраи раёсати Барак Обама ва Ҷо Байден, таҳримҳои васеъ дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва амниятӣ алайҳи Эрон татбиқ шуданд ва дар давраи Доналд Трамп низ усули муқобилати ИМА аз абзорҳои фишор ва ҷанги нарм ба сӯи равишҳои низомӣ ва муқобилати мустақим тағйир ёфт.
Ҳонизода идома дод: набояд арзёбии худро аз сиёсатҳои калони ИМА бар асоси тағйири ҳукуматҳо ва ҷараёнҳои сиёсии ин кишвар тағйир диҳем; зеро Вашингтон дар равишҳои худ манфиатҳои стратегӣ ва калони худ ва режими сионистиро дар аввалият қарор медиҳад ва ин масъала дар муомила бо кишварҳои мустақил низ қобили мушоҳида аст.
Вай бо баён кардани он ки баёноти Роҳбари инқилоб баромада аз таҷрибаи солҳои гузашта дар рӯёрӯӣ бо сиёсатҳои ИМА аст, гуфт: махсусан дар моҳҳои гузашта, ҳамлаҳои мансуб ба ИМА ба зерсохтҳои Эрон хисорот ворид кардаанд ва марказҳои тиббӣ, мактабҳо ва таъсисоти хидматрасонӣ низ аз ҷумлаи ҳадафҳои осебдида будаанд.
Коршиноси масъалаҳои байналмилалӣ дар поён хотиррасон кард: маҷмӯи ин таҳаввулот ва таҷрибаҳои таърихӣ метавонад барои ҷараёнҳои мухталифи сиёсии кишвар ибратомӯз бошад ва зарурати тақвияти ваҳдат ва инсиҷоми дохилиро дар муқобили сиёсатҳои ҳукмронҷӯёнаи ИМА беш аз пеш нишон диҳад.
Your Comment