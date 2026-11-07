Ба гузориши хабаргузории Абно, Муҳаммад Исломӣ, муовини раисҷумҳур ва раиси Созмони энергетикаи атомии Эрон дар посух ба саволи шабакаи Рашатудей гуфт: он ки Доналд Трамп, раисҷумҳури Иёлоти Муттаҳида доимо таҳдид ба ҳамла ба «кӯҳи Коланг» мекунад ва қаблан низ дар бораи ҳамла ба ҷойҳои дигар анвои таҳдидҳоро истифода кардааст, нишонаи ошкори ноумедии онҳост.
Исломӣ афзуд: ҳамзамон, Рафаэл Гроссӣ, директори генералии Агентии байналмилалии энергетикаи атомӣ низ мисли коргузор ва пайрави итоаткунандаи душманони мо амал карда ва амалан иттилоотро дар ихтиёри онҳо қарор медиҳад.
Вай қайд кард: ин иқдоми Гроссӣ ба манзалаи сӯиистифода аз ихтиёроти ниҳодҳои байналмилалӣ аст, ки эътибор ва машруияти ин созмонҳоро зери савол мебарад ва ҳамчунин заъфи ҷиддиро ҳам дар «Маншури Созмони Милали Муттаҳид» ва ҳам дар «Паймони манъи густариши силоҳҳои ҳастаӣ» ошкор мекунад.
Раиси Созмони энергетикаи атомӣ татбиқи чунин стандартҳои дугонаро аз ҷониби директори генералии Агентии байналмилалии энергетикаи атомӣ ба шиддат маҳкум кард ва гуфт: ин стандартҳои дугона чунон ошкор шудаанд, ки акнун ба таври ошкор татбиқ мешаванд.
Исломӣ дар посух ба ин савол, ки оё Эрон аз Паймони манъи густариши силоҳҳои ҳастаӣ хориҷ мешавад ё не, низ афзуд: ин масъала тасмими стратегӣ ва калонро талаб мекунад, ки дар ҳавзаи ихтиёроти ҳокимияти кишвар қарор мегирад.
Вай гуфт: бо ин ҳол, он чи муҳим аст, ин аст, ки кишвари мо тасмимҳои худро дар чаҳорчӯби стратегӣ ва васеътар қабул мекунад, ки бар асоси мулоҳизаҳои амнияти миллӣ ва манфиатҳои миллӣ аст.
Your Comment