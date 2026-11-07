Ба гузориши хабаргузории Абно, Сардори генерал Моҳсен Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ, бо нашри пост дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ, ба давлатмардони амрикоӣ муроҷиат карда навишт: шумо ҳам ҷангро бохтед ва ҳам интихоботро. Вэнс шикастро пазируфт, Рубио дар остонаи хориҷ шудан аст, Ҳегсет ба зудӣ барканор мешавад ва фармондеҳи СЕНТКОМ ҳоло подкастер шудааст!
Вай афзуд: ҳоло маҳз дар Вашингтон мо бояд ин паёмро ба гӯши кӣ расонем, ки агар ҷангро оғоз кунед, бо посухи вайронкунанда рӯбарӯ мешавед.
Your Comment