Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз шабакаи Қудс Пресс, Ҳозим Қосим, сухангӯи Ҷунбиши муқовимати исломии ҲАМАС ҳангоми қироати баёнияи ин ҷунбиш таъкид кард, ки вазъи фоҷиабори инсонӣ дар навори Ғазза ва ранҷу азоби мардуми Фаластин дар пайи зери об рафтани хаймаҳои садҳо хонаводаи овора, доғи нанг бар пешонии ҷомеаи ҷаҳонӣ аст, ки ҳанӯз аз водор кардани режими сионистӣ ба лағви муҳосираи золимонаи навори Ғазза нотавон мондааст.
Вай афзуд, ки масъулияти ин фоҷиаи инсонӣ, илова бар режими сионистӣ, бар уҳдаи ниҳодҳои байналмилалӣ аз ҷумла ниҳоди бо номи «Шӯрои сулҳ» ва «Николай Младінов» раиси он аст, ки дар иҷрои вазифаҳои худ барои таъмини вуруди кӯмакҳои башардӯстона ва имдодӣ ба навори Ғазза ноком мондаанд ва дар баробари ҷинояти муҳосираи беш аз ду миллион фаластиниҳои сокини ин бахш ҳанӯз сукут кардаанд.
Сухангӯи ҲАМАС қайд кард, ки бадшавии рӯзафзуни вазъи инсонӣ дар навори Ғазза тақозо мекунад, ки миёнаравон масъулияти пурраи худро нисбат ба созишномаҳои имзошуда ба уҳда гиранд ва ба таври ҷиддӣ ва муассир барои водор кардани режими ишғолгар ба иҷрои ӯҳдадориҳояш амал кунанд; ӯҳдадориҳое, ки дар сари онҳо вуруди кӯмакҳои башардӯстона ва таҷҳизоти иқомат ба миқдори зарурӣ ва кофӣ қарор дорад, то аз ранҷу азоби доимии мардуми Фаластин коста шавад.
Қосим инчунин аз Иттиҳоди Давлатҳои Арабӣ хоҳиш кард, ки барои наҷоти навори Ғазза аз идомаи фоҷиаи инсонӣ иқдоми фаврӣ ва муассир анҷом диҳад, ки бо принсипҳо ва ҳадафҳое, ки ин иттиҳод бар он асос ёфтааст, ҳамоҳанг бошад ва масъулияти миллӣ ва инсонии худро нисбат ба мардуми Фаластин инъикос кунад.
Созмони имдод ва наҷоти Ғазза имрӯз эълон кард, ки дар пайи боришоти шадид ва вазиши бодҳои сахт, урдугоҳҳои оворагон дар минтақаҳои мухталифи навори Ғазза зери об рафта ва шумори зиёди хаймаҳои онҳо вайрон шудааст.
Your Comment