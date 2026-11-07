Фуод Ҳусейн: Вашингтон аз Ироқ хостааст, ки гузаргоҳҳояш бо Эронро бибандад

Ба гузориши хабаргузории Меҳр, Фуод Ҳусейн, вазири умури хориҷии Ироқ дар гуфтугӯ бо Алҷазира гуфт: вазъи кунунӣ эҳтимоли аз сари нав оғоз шудани ҷангро дар минтақа нишон медиҳад.
Вай афзуд: Ироқ ба сабаби қатъ шудани содироти нафти худ тавассути Танги Ҳурмуз 60 миллиард доллар зиён дидааст. Содироти нафти Ироқ тавассути Танги Ҳурмуз баъд аз тафоҳумҳо бо Вашингтон ва Теҳрон аз сари нав оғоз шудааст. Вашингтон ба таври расмӣ аз Ироқ хостааст, ки ҳамаи гузаргоҳҳои сарҳадии худ бо Эронро, ба ҷуз ду гузаргоҳ, бибандад.
Вай иддао кард: ба Эрон гуфтаем, ки аз дӯстӣ ва ҳампаймонӣ бо ин кишвар истиқбол мекунем, вале дахолати ин кишварро дар умури худ намепазирем.
Ӯ афзуд: иттилооте дар бораи истифодаи тарафҳои хориҷӣ аз арозии Ироқ барои ҳамла ба кишварҳои ҳамсоя дар ихтиёр дорем.
Вазири умури хориҷии Ироқ дар бораи муносибатҳои Бағдод бо Риёз низ гуфт: барои ҳалли ихтилофоти худ бо Арабистони Саудӣ тавассути гуфтугӯи сареҳ талош мекунем.
Your Comment