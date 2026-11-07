Вазири хориҷии Миср: ҳамаи тарафҳо дар минтақа худдорӣ кунанд

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз портали иттилоотии вазорати умури хориҷии Миср, Бадр Абдулато, вазири умури хориҷии Миср, дар гуфтугӯи телефонӣ бо Файсал бин Фарҳон бин Абдуллоҳ Оли Сауд, вазири умури хориҷии Арабистони Саудӣ, ҳамаи тарафҳои зинахлро дар минтақа ба худдорӣ, афзалият додан ба забони гуфтугӯ ва музокира ва парҳез аз ҳар иқдоми ташаннуҷангез даъват кард.
Сафир Нодер Закӣ, сухангӯи расмии вазорати умури хориҷии Миср, тасреҳ кард: ин гуфтугӯ дар чаҳорчӯби машваратҳои доимӣ байни ду кишвари бародар перомуни охирин таҳаввулоти минтақа ва дар идомаи ҳаракатҳои фишурдаи вазири умури хориҷии Миср бо ҳамтоёни арабӣ ва шарикони байналмилалӣ ҷиҳати ҳимоят аз амният ва сулҳ ва пешгирӣ аз бадшавии вазъ сурат гирифт.
Дар ҷараёни ин машварат, вазирони умури хориҷии ду кишвар охирин иқдомоти муштарак ва талошҳои ҷорӣ барои пешгирӣ аз ташдиди буҳронро баррасӣ карданд.
Ду тараф бар зарурати худдории ҳамаи тарафҳо, пешбурди масири дипломатия ва посухи мусбат ба талошҳои миёнаравон ҷиҳати расидан ба тафоҳумоте, ки минтақаро аз хатарҳо ва табаотҳои даргирии низомӣ эмин медорад, таъкид карданд, зеро идомаи ин вазъ амният ва суботи минтақаро заиф мекунад ва буҳронро ба нуқтаи сифр бармегардонад.
Дар поёни ин гуфтугӯ, вазирони умури хориҷии Миср ва Арабистони Саудӣ бар идомаи талошҳо, ҳамоҳангӣ ва машваратҳо бо ҳамаи тарафҳои марбут таъкид карданд, то дар зимни тасбити сулҳ ва принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, равиши сиёсӣ ва ҷиддӣ барои ҳалли решагии буҳрон ва таҳлили табаотҳои манфии он дар сатҳҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ иттихоз шавад.
Your Comment