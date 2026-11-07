Вэнс бо дур шудан аз мавқеъҳои Трамп мақоми сиёсии худро тақвият мекунад

Ба гузориши хабаргузории Абно, хабаргузории Рейтер дар гузорише навишт: Ҷей-Ди Вэнс, муовини раисҷумҳури ИМА дар рӯзҳои охири маъракаи интихоботи миёнамуҳлат стратегияи худро тағйир дод ва ба ҷои дифоъ аз амалкарди Доналд Трамп бештар бар мавзӯъҳое тамаркуз кард, ки ҳувияти сиёсии мустақили ӯро ташаккул медиҳанд.
Баррасии Рейтер аз шаш суханронии Вэнс аз замони нишасти ҷумҳурихоҳон дар моҳи сентябр нишон медиҳад, ки ӯ барои ҷалби ҳимояти раъйдиҳандагон асосан бар меҳвари барномаҳои сиёсии худ далел овардааст. Ин тағйир дар шароите сурат гирифт, ки коҳиши маҳбубияти Трамп ба мавқеи номзадҳои ҷумҳурихоҳ дар интихобот зарар расонд.
Ба гуфтаи ду манбаи огоҳ аз стратегияи интихоботии Вэнс, ӯ ва мушовиронаш мавзӯъҳое чун миллатгароии иқтисодӣ, худдорӣ дар сиёсати хориҷӣ ва амнияти ҷамъиятиро аз ҷиҳати сиёсӣ таъсирбахш медонистанд ва бовар доштанд, ки Вэнс метавонад бо такя ба ин соҳаҳо мавқеи мустақилтаре нисбат ба Трамп иттихоз кунад.
Ҳарчанд Вэнс ҳанӯз дар бораи номзадӣ дар интихоботи раёсатҷумҳурии соли 2028 изҳори назар накардааст ва Трамп низ аз ӯ ё номзади дигар ҳимоят накардааст, муовини раисҷумҳур яке аз вариантҳои асосии эҳтимолии ҷумҳурихоҳон барои ҷонишинии Трамп ба шумор меравад. Бо ин ҳол, ӯ барои муваффақият дар мусобиқаҳои оянда бояд бахши бузурги эътилофи интихоботии Трампро нигоҳ дорад ва ҳамзамон худро аз оқибатҳои сиёсии амалкарди раисҷумҳур ҷудо созад.
Your Comment