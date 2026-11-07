Берлин: таҳвили Patriot-и нав ба Украина имконнопазир аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории ТАСС, Борис Писториус, вазири мудофиаи Олмон дар мусоҳиба бо гурӯҳи расонаии «Функе» (Funke) гуфт, ки Берлин дигар наметавонад системаҳои мудофиаи ҳавоии «Patriot»-ро дар ихтиёри Украина қарор диҳад, зеро ин кор метавонад дар системаи мудофиаи худи Олмон холигоҳҳои ҳаётӣ ба вуҷуд оварад.
Вазири мудофиаи Олмон эълом кард: таъмини таҷҳизот, махсусан системаҳои Patriot, душвор шудааст. Олмон то ҳол чанд система ва шумори зиёди мушаки ҳидоятшаванда ба Киев таҳвил додааст. Дар ҳоли ҳозир, имкони анҷом додани коре беш аз ин барои мо вуҷуд надорад.
Борис Писториус илова кард: ҳар таҷҳизоте, ки ҳоло вогузор мекунем, то муддате ивазшаванда нахоҳад буд ва ин масъала дар [системаи мудофиаи] мо холигоҳҳое ба вуҷуд меорад, ки наметавонем иҷозати рух додани онҳоро диҳем.
Вай инчунин қайд кард, ки кишварҳои дигар «иқдомоти хеле камтар анҷом додаанд» ва афзуд, ки Олмон аз шарикони худ интизор дорад, ки талошҳояшонро афзоиш диҳанд.
Писториус гуфт: мо бояд дар нишасти навбатии гурӯҳи тамоси Украина дар миёнаи моҳи ноябр гуфтугӯи хеле ҷиддӣ дар ин бора дошта бошем.
Your Comment