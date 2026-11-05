Сардор Қоонӣ: Ҷабҳаи муқовимат ба қиморбозии Амрико посухи қатъӣ медиҳад

Ба гузориши хабаргузории Абно, сардори Исмоил Қоонӣ, фармондеҳи Нерӯи Қудси Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ, ҳангоми ҳушдор дар бораи хатоҳои ҳисобии Амрико, бар ваҳдати ҷабҳаи муқовимат дар арсаҳои гуногун таъкид кард ва гуфт: «Сарварони беҳикмати Амрико, барои он ки ба хатои фоҳиши ҳисобӣ дучор нашаванд, бидонанд, ки имрӯз тамоми муқовимат як ҷабҳа ва дорои ваҳдати соҳаҳост. Пас, умқи ҷабҳаро бо парвози силоҳ ҳисоб накунед, умқи муқовиматро низ ба он илова кунед, вагарна ҷанг бо силоҳ дар Ҳурмуз ва озодии Бобулмандоб бо муқовимат мешавад».
Вай бо ишора ба нақши Нетанёҳу дар оғози ҷанги Амрико алайҳи Эрон ва паёмадҳои он дар Танги Ҳурмуз ва Бобулмандоб таъкид кард: «Президенти худписанди Амрико бо эътимод ба суханони фиребгаронаи Нетанёҳу қиморбозии ҷанг бо Эронро оғоз кард ва натиҷааш фурӯши эътибори 250-солаи Амрико ва бохти Танги Ҳурмуз шуд. Бо саркашӣ дар Ҳурмуз, ҷабҳаи муқовимат оқилона бохти Танги Бобулмандобро ба Амрико таҳмил кард ва баъд аз паёми Мақоми муаззами Раҳбар, агар Амрико рафтори қиморбозонаи худро дар ҷанг идома диҳад, ҷабҳаи мустаҳками муқовимат бо ҳисобҳои оқилона ҳам дар сатҳ ва ҳам дар умқ қодир хоҳад буд, ки ба Амрико зарбаҳои асосӣ ворид кунад».
Your Comment