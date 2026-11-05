  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Раҳбари Инқилоб: Ҳамагӣ ақибнишинӣ, душмани мустакбирро ваҳшитар хоҳад кард

5 Ноябр 2026 - 10:40
News ID: 1886861
Source: ABNA
Раҳбари Инқилоб: Ҳамагӣ ақибнишинӣ, душмани мустакбирро ваҳшитар хоҳад кард

Раҳбари Инқилоб бо ишора ба хусуматҳои Амрико фармуданд: Умед ба тағйири рафтори низоми истило ва майл ба таслим, хусуматаш Амрикоро ба поён намерасонад ва душмани мустакбирро барои зиёдахоҳии бештар ҷуръатмандтар мекунад.

Ба гузориши хабаргузории Меҳр, Раҳбари муаззами Инқилоби Исломӣ дар паём ба муносибати Рӯзи миллии мубориза бо истикбори ҷаҳонӣ ин рӯзро рамзи «сафороии ҷабҳаи ҳақ дар муқобили ҷабҳаи ботил» хонд ва бар «шаффофтар шудани таклифи миллати Эрон бо Амрикои ҷинояткор» таъкид карданд.

Ҳазрати Оятуллоҳ Сайид Мучтабо Хоманаӣ бо бозхонӣ аз «даҳсолаҳо хусуматаш ошкори Амрико бо мардуми Эрон дар барраҳои мухталиф» ба «доимӣ ва ҳаррӯза шудани айёми истодагӣ ва муборизаи мардуми Эрон бо шайтони бузург» ишора ва тасреҳ карданд: душман дар ҳар марҳила бо девори муҳками воқеияти майдонӣ ва сохраҳои устувори иродаи миллати ғайюри Эрон рӯ ба рӯ шудааст.

Раҳбари муаззами Инқилоб инчунин танҳо роҳи расидан ба нуқтаи боздорандагии мутлақро идомаи роҳбурди «Эрони ҳарчи қавитар» дар масири пешрафти ҳамаҷониба донистанд ва бори дигар бар зарурати идомаи ҳимоятҳои мутақобили «миллат» ва «масъулон» таъкид карданд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha