Танқиди намояндагии Эрон дар Вена аз равияи дугонаи Гросси

Ба гузориши хабаргузории Абно, намояндагии Эрон дар Вена рӯзи чоршанбе бо нашри паём дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Рафаэл Гросси бори дигар дар бораи захираҳои урани ғанишудаи 60 дарсадии Эрон изҳори нигаронӣ кард, аммо дар бораи бомбаборон кардани таъсисоти ҳастаии осоишта ва таҳти пудмони Эрон сукут ихтиёр кард.»
Дар идомаи ин паём омадааст: «Ин иқдомоти таҷовузкорона инчунин бунёдҳои ҳуқуқи байналмилал, Маншури Созмони Милали Муттаҳид, Аҳдномаи манъи густариши силоҳҳои ҳастаӣ (NPT) ва Оинномаи Ожонси байналмилалии энергияи атомиро ҳадаф қарор додаанд.»
Намояндагии Эрон бо ишора ба гузоришҳои пешини ожонс таъкид кард: «Гросси хуб медонад, ки Ожонси байналмилалии энергияи атомӣ дар бораи ҳар як грамми маводи ҳастаии Эрон ҳисоботӣ кардааст. Гузоришҳои худи ӯ низ ҳеҷ гоҳ анҳирофи ҳатто як граммро аз ин мавод сабт накардаанд.»
Дар бахши дигари ин паём тасреҳ шудааст: «Дар Аҳдномаи манъи густариши силоҳҳои ҳастаӣ ҳеҷ сақфе барои сатҳи ғанисозӣ муайян нашудааст ва ҳеҷ кас ихтиёри онро надорад, ки ба таври худсарона сақфи сохтагӣ муайян кунад.»
Намояндагии Эрон дар поён бо танқид аз равияи дугонаи директори кулли ожонс ин саволро ба миён гузошт, ки чаро ӯ дар бораи анбошти тонҳо маводи ҳастаии дорои ғанисозии силоҳӣ ва плутоний дар саросари ҷаҳон, аз ҷумла дар кишварҳои фоқиди силоҳҳои ҳастаӣ, изҳори нигаронӣ намекунад.
Гросси пештар дар гуфтугӯ бо радиои Каракол Колумбия, ҳангоми такрори даъвоҳои сиёсӣ дар бораи барномаи осоиштаи ҳастаии Эрон, иддао кард, ки фаъолиятҳои суратгирифта баъзе ҷанбаҳои нигаронкунанда доранд ва Теҳрон шаффофият ва дастрасиҳои дархостшудаи ожонсро пурра таъмин накардааст.
Your Comment