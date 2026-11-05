Шикасти ҷумҳурихоҳон — пасларзаи ҳамла ба Эрон; Трамп заифтар хоҳад шуд

Алоуддин Буруҷирдӣ, узви комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлиси Шӯрои исломии Эрон, дар гуфтугӯе бо ишора ба шикасти ҷумҳурихоҳон дар интихоботи Амрико, ин рӯйдодро шоистаи табрик ба миллати Эрон донист ва таъкид кард: Трамп сазовори ин шикаст буд ва бе шак, ин рӯйдод аз пасларзаҳои ҳамла ба кишвари мост ва паёмадҳои бештарро ба дунбол хоҳад дошт.
Буруҷирдӣ бо баён ин ки ҷанг ба миллати Эрон таҳмил шуд, изҳор кард: Имоми азизи моро ба шаҳодат расонданд, кӯдакони мазлуми Миноб, мардуми Лористон ва дар ҷойҳои гуногуни Эрони исломиро ба шаҳодат расонданд; аз ин рӯ воқеан дили миллати Эрон аз ин шикаст хуноб шуд ва мардум аз ин рӯйдод шод шуданд.
Вай бо таъкид бар ин ки албатта набояд миёни демократҳо ва ҷумҳурихоҳони Амрико тафовути моҳавӣ қоил шуд, афзуд: мо демократҳо ва ҷумҳурихоҳонро ду рӯи як сикка медонем. Амрико бо хусусиятҳои истикбории худ ва собиқаи ҷиноятҳое, ки дар ҳаққи башарият содир кардааст, шинохта мешавад ва ин моҳият бо тағйири ҳизби ҳоким дигаргун нахоҳад шуд.
Узви комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии маҷлис бо ишора ба собиқаи ҷиноятҳои Амрико дар ҷаҳон тасреҳ кард: Амрико танҳо кишварест, ки аз бомбаи атомӣ истифода карда ва садҳо ҳазор инсони бегуноҳро дар Ҳирошима ва Нагасаки қатл ом кардааст. Амрико дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон низ ҷиноятҳои мутааддидеро содир кардааст, ки дигар ниёзе ба бозгӯ кардани онҳо нест.
Буруҷирдӣ хотирнишон кард: бинобар ин бояд миёни ду мавзӯъ тафовут қоил шуд; шикасти Трамп дар интихобот мавзӯъест, ки бояд онро ба миллати бузурги Эрон табрик гуфт, зеро вай сазовори чунин шикаст буд ва мардум аз ин рӯйдод шод шуданд, аммо моҳияти ҷумҳурихоҳон ва демократҳо аз нигоҳи мо тафовути бунёдин бо якдигар надорад.
Your Comment