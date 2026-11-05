Ҳааретс: Исроил ба бренди нафратангез дар ҷаҳон табдил ёфтааст

Ба гузориши хабаргузории Абно, рӯзномаи ибрӣзабон «Ҳааретс» дар сармақолаи имрӯзи худ навишт, ки режими сионистӣ таҳти ҳукмронии Бинёмин Нетанёҳу ба «бренди заҳролуд» табдил меёбад, ки бояд аз он нафрат кард ва дур шуд.
Ин рӯзнома минбаъд навишт: рӯйдодҳои дирӯз ду намунаи нигаронкунандаи ин вазъро нишон доданд. Аввал, изҳороти Трамп раиси ҷумҳури Амрико дар бораи он ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар охири соли ҷории мелодӣ пардохти кӯмакҳои амниятии 3,8 миллиард долларро ба режими сионистӣ қатъ хоҳад кард.
Ҳамчунин ин рӯзнома ишора мекунад, ки эълони қатъи кӯмакҳои амниятӣ ба Исроил, ҳатто агар бо ҳисобҳои сиёсӣ гирифта шуда бошад ё як моҳияти таблиғотии хандаовар бошад, баён мекунад, ки дараҷаи табдили Тел-Авив ба режими нафратангез ва заҳролуд дар нигоҳи афкори умумии Амрико хеле баланд аст.
Ҳааретс меафзояд, ки мавриди дуюм дар бораи Аврупо аст, ки эҳтимолан бандҳое ба қоидаҳои пайвастан ба барномаи аврупоии «Ҳурайзон» (бузургтарин барномаи додани буҷа барои таҳқиқот дар ҷаҳон, ки Исроил даҳсолаҳо аз он баҳраманд будааст) илова шудааст, ки иштироки ин режимро дар он ба хавф мегузорад.
Дар ин банд муқаррар шудааст, ки ҳар кишвари сеюм, ки хоҳони иштирок дар ин барнома аст, бояд ҳуқуқи башарро эҳтиром намояд ва рафтори он мувофиқи конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи ҷинояти наслкушӣ набошад ва дар ҷиҳати арتقoи баробарӣ ва адолат кӯшиш кунад.
Ин рӯзнома минбаъд навишт: «Тасодуфӣ нест, ки Трамп дар рӯзи интихоботи миёнамуҳлати Амрико аз қатъи кӯмакҳо хабар дод. Ӯ хуб медонад, ки Исроил дар афкори умумии Амрико, ҳатто дар байни ҷумҳурихоҳон, бад-шадид осеб дидааст ва дур шудан аз пешниҳоди кӯмак ба Исроил метавонад аз ҷиҳати сиёсӣ ба манфиати ӯ бошад.»
Ҳааретс меафзояд, ки Исроил наметавонад ба худ иҷозат диҳад, ки Нетанёҳуро дар мақоми нахуствазир нигоҳ дорад. Зеро ӯ ҳамчунон ба амиқтар кардани инзивои Исроил идома хоҳад дод. Сарварони урдугоҳи тағйир бояд тамоми кӯшишҳои худро барои ташкили кобинае ба кор гиранд, ки дар масири мухталиф қарор гирад ва раванди кунуниро дар режими сионистӣ тағйир диҳад.
Your Comment