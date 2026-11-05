Шикасти Трамп дар интихоботи миёнамуҳлат; Конгресс дар масири маҳдуд кардани Кохи Сафед?

Хабаргузории Абно: натиҷаҳои интихоботи миёнамуҳлати Амрико аз тағйири мувозинати қудрат дар Вашингтон ва заиф шудани мавқеи ҳизби ҷумҳурихоҳ гувоҳӣ медиҳад; таҳаввуле, ки метавонад муодилоти сиёсии ҳукумати Доналд Трампро таҳти таъсир қарор диҳад ва ҳазинаи идомаи сиёсатҳои муқобили ин кишвар, бахусус нисбат ба Эронро афзоиш диҳад.
Ғалабаи демократҳо дар рақобати Сенат ва пешравии ин ҳизб дар Маҷлиси намояндагон дар шароите ба вуқӯъ пайваст, ки кори ҳукумати Трамп дар соҳаи иқтисод ва сиёсати хориҷӣ бо интиқодҳои густурда рӯ ба рӯ шудааст. Аз ин нигоҳ, интихоботи миёнамуҳлатро бояд фаротар аз рақобат бар сари курсӣҳои Конгресс ва як навъ арзёбии умумии кори раиси ҷумҳури Амрико донист.
Ҷанг бо Эрон; пошнаи оштии сиёсии Трамп
Яке аз муҳимтарин меҳварҳои манозибаи сиёсӣ дар Амрико, паёмадҳои ҷанг бо Эрон ва ҳазинаҳои иқтисодӣ ва амниятии он аст. Афзоиши нигаронӣ дар бораи нархи энергия, фишор бар зиндагии хонаводаҳо ва эҳтимоли густариши низоъҳо ҷангро аз як мавзӯи танҳо сиёсати хориҷӣ ба масъалае табдил додааст, ки ба зиндагии рӯзмарраи шаҳрвандони Амрико таъсир мерасонад.
Трамп бо ваъдаи афзалият додан ба манфиатҳои дохилии Амрико ва парҳез аз низоъҳои пурҳазина ба қудрат расид; аммо вуруди ҳукумати ӯ ба муқобилати низомӣ бо Эрон ин шиорро бо чолиши ҷиддӣ рӯ ба рӯ кардааст. Дар чунин шароит, бахше аз раъйдиҳандагони Амрико ин саволро ба миён мегузоранд, ки чаро бояд захираҳои молии кишвар барои ҷанге сарф шавад, ки метавонад ҳазинаҳои иқтисодӣ ва амниятии бештарро ба ҷомеа таҳмил кунад.
Your Comment