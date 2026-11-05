Сенатор Уоррен: Трамп фосидатарин раиси ҷумҳур дар таърихи Амрико аст

Ба гузориши хабаргузории Абно, «Элизабет Уоррен» (Elizabeth Warren) сенатори демократ аз иёлати Массачусетси Амрико бо нашри паём дар шабакаи иҷтимоии X дар вокуниш ба шикасти сахти ҳамҳизбони ҷумҳурихоҳи Трамп дар интихоботи миёнамуҳлати Конгресси ин кишвар навишт: ёдоварӣ, Доналд Трамп фосидатарин раиси ҷумҳур дар таърихи Амрико аст.
Сенатори ارشد демократ аз иёлати Массачусетси Амрико дирӯз низ тасреҳ карда буд: фаромӯш накунед, ҷанги Доналд Трамп бо Эрон боиси он шудааст, ки нархи бензин барои шумо (мардуми Амрико) ба осмон расад.
Натоиҷи нашршудаи интихоботи Амрико аз пешсафии қатъии демократҳо дар ҳар ду маҷлиси Сенат ва Намояндагони ин кишвар гувоҳӣ медиҳад.
Your Comment