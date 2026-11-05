Берлин: Натиҷаи интихоботи Конгресс ба мавқеи хусуматноки Амрико алайҳи Эрон марбут аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Арабия, Юҳан Вадфул вазири корҳои хориҷии Олмон имрӯз чоршанбе изҳори умедворӣ кард, ки пирӯзии «басо қатъӣ»-и демократҳо дар интихоботи миёнамуҳлати Амрико метавонад боиси пешниҳоди ташаббусҳои нав барои хотима додан ба манозибаҳо дар Ховари Миёна (Осиёи Ғарбӣ) ва Украина шавад.
Вазири корҳои хориҷии Олмон як рӯз пас аз он ки раъйдиҳандагони Амрико ба ҷумҳурихоҳони ҳомии Доналд Трамп шикасти таърихӣ таҳмил карданд, гуфт: Ҳизби демократ бо дар ихтиёр доштани аксарият дар ҳар ду маҷлиси Конгресс, эҳтимолан дар пайи тағйири масири сиёсӣ дар Иёлоти Муттаҳида хоҳад буд.
Вай минбаъд афзуд, ки бо ҳамкории наздик миёни Иёлоти Муттаҳида ва Аврупо, «мумкин аст фурсати тоза барои оғози ташаббуси нав» ҷиҳати ҳаллу фасл кардани манозибаҳо фароҳам шавад.
Ин вазир инчунин хотирнишон кард, ки ба назар мерасад тарофаҳои татбиқшуда аз ҷониби Трамп ва инчунин иқдомоти хусуматноки Амрико алайҳи Эрон, ҳамроҳ бо афзоиши хароҷоти зиндагӣ, дар рақам хӯрдани натиҷаи интихоботи ҷорӣ нақш доштаанд.
Вадфул гуфт: ватандӯстӣ ба маънои дифоъ аз ин ҷараёни миёнарав дар баробари душманони демократия аст; яъне дар баробари касоне, ки аз худкомагӣ ва диктатура ҳимоят мекунанд.
Your Comment