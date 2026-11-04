  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қалибоф: Хиёнат ба хости мардуми Амрико, кобусе барои Вашингтон хоҳад буд

4 Ноябр 2026 - 12:14
News ID: 1886513
Source: ABNA
Қалибоф: Хиёнат ба хости мардуми Амрико, кобусе барои Вашингтон хоҳад буд

Раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ навишт: Агар ҳукумати Иёлоти Муттаҳида ба иродаи умумии худ барои хизмат ба хӯҷаинон ва баҷгирони байналмилалӣ хиёнат кунад, хоҳад фаҳмид, ки «не»-и мо бо як кобус ҳамроҳ аст.

Ба гузориши хабарии АБНА, Муҳаммадбоқир Қалибоф дар вокуниши ғайримустақим ба натиҷаҳои интихоботи Амрико, бо ишора ба хости умумии мардуми ин кишвар дар мухолифат бо ҷанг нисбат ба ҷангталабии ҳукумати Амрико ҳушдори сареҳ дод ва дар паём дар ҳисоби шахсии худ дар фазои иҷтимоӣ навишт: Хоҳ аз рӯи виҷдон ва хоҳ аз фишори хароҷоти зиндагӣ, мардуми Амрико ба ҷанг «не» гуфтанд ва мо ҳам ин паёмро тасдиқ мекунем.

Қалибоф афзуд: Агар ҳукумати Амрико ба хости умумии мардуми худ хиёнат кунад, то ба хӯҷаинон ва баҷгирони байналмилалӣ хизмат кунад, хоҳад фаҳмид, ки ҷавоби мо ба кобусе барои ҳукумати Амрико табдил хоҳад ёфт.

Your Comment

You are replying to: .
captcha