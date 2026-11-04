Салимӣ: Эрон қудрати зарба задан ба тамоми манфиатҳои Амрикоро дар ҳар ҷуғрофиё дорад

Ба гузориши хабарнигори АБНА, Ҳуҷҷатулислом Алиризо Салимӣ дар ҷаласаи ошкори имрӯз (13 Абон) Маҷлиси Шӯрои исломӣ, бо ишора ба муносибати 13 Абон, таъкид кард: Амрико бояд донад, ки Ҷумҳурии исломии Эрон имрӯз аз қудрат ва тавон бештар бархӯрдор аст ва метавонад ба тамоми манфиатҳои ин кишвар, дар ҳар густараи ҷуғрофиёе ки худаш муайян кунад, зарба ворид кунад.
Вай бо баён ин ки аз нигоҳи Эрон тафовуте миёни ду ҳизби сиёсии Амрико дар заминаи зӯроварӣ вуҷуд надорад, изҳор кард: Натиҷаи интихоботи Амрико нишон дод, ки Эрони азиз имрӯз то чӣ андоза дар муодилоти ҷаҳонӣ ва ҳатто таҳаввулоти дохилии худи Амрико нақшҳофар ва таъсиргузор аст.
Your Comment