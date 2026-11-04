Мухбир: Ваҳшонияти Амрико ҷаҳонро ба сӯи боздорандагии атомӣ бурд

Ба гузориши хабарии АБНА, Муҳаммад Мухбир, машовар ва ёвари Роҳбари муаззам, бо нашри паём дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Ваҳшонияти Амрико бо аз байн бурдани эътимод ба ниҳодҳои байналмилалӣ, ҷаҳонро ба сӯи боздорандагии атомӣ бурд.
Вай афзуд: Мувофиқи гузоришҳои ахир, захираҳои низомӣ тақрибан 130 сарҷанг бештар шудааст ва ҳар 9 кишвари дорои силоҳи атомӣ дар ҳоли навсозӣ ҳастанд.
Машовар ва ёвари Роҳбари муаззам таъкид кард: Ҳатто кишварҳои фоқиди бомба монанди Лаҳистон, Финландия, Шветсия ва Олмон, ба дунболи мизбонии ҳастаӣ ё ширкати ҳастаӣ ҳастанд.
Your Comment