  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Мухбир: Ваҳшонияти Амрико ҷаҳонро ба сӯи боздорандагии атомӣ бурд

4 Ноябр 2026 - 12:12
News ID: 1886510
Source: ABNA
Мухбир: Ваҳшонияти Амрико ҷаҳонро ба сӯи боздорандагии атомӣ бурд

Машовар ва ёвари Роҳбари муаззам гуфт: Ваҳшонияти амрикоӣ ниҳодҳои байналмилалиро заиф кард ва рақобатро барои дорои бомбаи атомӣ дар ҷаҳон рӯзафзун кард.

Ба гузориши хабарии АБНА, Муҳаммад Мухбир, машовар ва ёвари Роҳбари муаззам, бо нашри паём дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Ваҳшонияти Амрико бо аз байн бурдани эътимод ба ниҳодҳои байналмилалӣ, ҷаҳонро ба сӯи боздорандагии атомӣ бурд.

Вай афзуд: Мувофиқи гузоришҳои ахир, захираҳои низомӣ тақрибан 130 сарҷанг бештар шудааст ва ҳар 9 кишвари дорои силоҳи атомӣ дар ҳоли навсозӣ ҳастанд.

Машовар ва ёвари Роҳбари муаззам таъкид кард: Ҳатто кишварҳои фоқиди бомба монанди Лаҳистон, Финландия, Шветсия ва Олмон, ба дунболи мизбонии ҳастаӣ ё ширкати ҳастаӣ ҳастанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha