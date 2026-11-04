Аксарияти Маҷлиси Сенати Амрико ба дасти демократҳо афтод

Ба гузориши хабарии АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, демократҳо дар интихоботи миёнамуҳлати Амрико муваффақ шуданд 51 курсии Маҷлиси Сенатро аз миёни 100 курсӣ ба даст оваранд.
Бинобар ин, аксарияти Сенат баъд аз пирӯзии демократҳо дар иёлатҳои Айова, Каролинаи Шимолӣ, Каролинаи Ҷанубӣ, Оҳайо ва Техас ба дасти демократҳо афтод.
Дар натиҷаҳои ибтидоии нашршуда дар интихоботи миёнамуҳлати Амрико, демократҳо муваффақ шуданд 154 курсӣ дар Маҷлиси намояндагонро ба даст гиранд.
Ин дар ҳолест, ки шумораи курсӣҳои ҷумҳурихоҳон ба 96 адад мерасад.
Your Comment