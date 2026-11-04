Даъвои нави режими Ҷулонӣ алайҳи Ҳизбуллоҳи Лубнон

Ба гузориши хабарии АБНА ба нақл аз Ан-Нашра, Вазорати корҳои дохилии Сурия дар идомаи талош барои фитнаангезӣ алайҳи Ҳизбуллоҳи Лубнон даъво кард, ки дастгоҳи иттилооти умумии ин кишвар бо ҳамкории нерӯҳои амнияти дохилӣ тарҳи террористиеро, ки полоишгоҳи Ҳимсро ҳадаф қарор дода буд, хунсо кардааст.
Режими террористии Ҷулонӣ даъво кардааст, ки як ҳастаи вобаста ба Ҳизбуллоҳ пушти ин тарҳ қарор доштааст.
Дар баёнияи ин вазорат омадааст, ки амалиёти амниятӣ ба боздошти аъзои ҳастаи дахлдор дар ин тарҳ ва кашфи маводи таркандае, ки дар ихтиёри онҳо буд, оварда расонд, ки барои истифода дар ҳамла ба полоишгоҳ омода шуда буданд.
Режими Ҷулонӣ аз муддате пеш барои фитнаангезӣ алайҳи Ҳизбуллоҳи Лубнон ва эҷоди буҳрон дар муносибати Сурия ва Лубнон ворид амал шудааст.
Бахши расонаии Ҳизбуллоҳи Лубнон иттиҳомоти воридшуда дар баёнияи нерӯҳои амнияти дохилии Ҷулонӣ дар бораи иртиботи як «ҳастаи даъвоӣ» бо ин ҳизбро ба таври комил рад кард.
Ҳизбуллоҳ таъкид кард, ки ҳеҷ гуна ҳузур ё иртиботӣ дар хоки Сурия ва ҳеҷ иртиботӣ бо фаъолиятҳое, ки амният ва суботи Сурияро халалдор мекунад, надорад.
Ҳизбуллоҳ таъкид кард: Ҷиҳати асосии Ҳизбуллоҳ, муқобила бо душмани исроилӣ аст, ки ба таҷовузи худ алайҳи Лубнон ва Сурия ва ишғоли бахшҳое аз хоки ин ду кишвар идома медиҳад. Муқобила бо ин душман ва тарҳҳои тавсеаталабонаи он бояд аввалиндараҷа бошад ва талошҳо ва мавқеъҳо дар ин роҳ муттаҳид шаванд, на ин ки бо иттиҳомзаниҳое ҳамроҳ шаванд, ки ҷуз таъмини манфиатҳои Исроил натиҷае надорад.
Пеш аз ин низ созмони амнияти режими Ҷулонӣ дар бораи ҳамла ба полоишгоҳи Ҳимс дар ин кишвар ба Ҳизбуллоҳи Лубнон иттиҳом зада буд. Ин созмон даъво кард, ки як ҳастаи вобаста ба Ҳизбуллоҳи Лубнон дар ин тарҳ нақш доштааст.
Your Comment