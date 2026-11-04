Эътирофи Трамп: Ҷанг алайҳи Эрон яке аз омилҳои шикаст дар интихобот буд

Ба гузориши хабарии АБНА, шабакаи CBS News ба нақл аз Трамп гузориш дод: Ман бовар дорам, ки демократҳо майл доранд бо ман ҳамкорӣ кунанд, дар ғайри ин сурат ҳар чизеро вето хоҳам кард.
Вай дар бораи ҷанг алайҳи Эрон низ бо такрори мавқеъҳои қаблии худ гуфт: Ҷанг бо Эрон замоне ба поён хоҳад расид, ки ман тасмим гирам ва бигӯям, ки ба поён расидааст.
Трамп бо ишора ба шабакаи Fox News гуфт: Ин шикастҳо мутаваҷҷеҳи ин шабака аст, зеро аз чеҳраҳои мухолифи демократ даъват мекард!
Вай эътироф кард: Ман бовар дорам, ки парвандаи Эрон яке аз омилҳои шикасти ҷумҳурихоҳон буд, аммо амрикоиҳо аз аҳамияти иқдоми мо дар ин хусус огоҳ ҳастанд! Вазифаи мо нисбат ба Эрон тамом нашудааст ва мумкин аст дар ин хусус иқдом кунем ё накунем.
Трамп бо фирор ба пеш барои коҳиш додани бори сангини шикаст дар интихобот гуфт: Ман натиҷаҳои интихоботро шикасти шахсӣ барои худ намедонам. Ман натиҷаҳои тамоми рақобатҳои интихоботиро қабул мекунам ва ба демократҳо табрик мегӯям.
Ҳамчунин вебсайти шабакаи CNN гузориш дод, дар ҳоле ки раъйдиҳандагон шабҳангоми сешанбе зарбаи сангини интихоботиро ба Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, ворид карданд, вай дар вокуниш ба ин таҳаввулот дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълон кард, ки ният дорад ба як «муфассири сиёсӣ» табдил шавад.
Трамп дар паём дар шабакаи иҷтимоии Truth Social навишт: Ман ният дорам ба як муфассири сиёсӣ табдил шавам ва дар бораи сабабҳои пирӯзӣ ва шикасти ин номзадҳо, ҳам аз ҷанбаҳои мусбат ва ҳам манфӣ, изҳори назар кунам.
Your Comment