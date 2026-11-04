Илҳон Умар, намояндаи демократи Миннесота дар интихобот пирӯз шуд

Ба гузориши хабарии АБНА ба нақл аз шабакаи хабарии CBS, «Илҳон Умар» намояндаи кунунии Ҳизби демократ дар Маҷлиси намояндагони Амрико дар интихоботи ҳавзаи панҷуми иёлати Миннесота бар муқобили Ҷон Нигел, номзади ҷумҳурихоҳ ба пирӯзӣ расид.
Умар аз соли 2019 намояндагии ҳавзаи панҷуми Миннесортаро бар уҳда дорад. Ин ҳавза шаҳри Минеаполис ва атрофи наздики онро дарбар мегирад ва аз ҳавзаҳои башукӯҳ ба Ҳизби демократ дар Амрико ба шумор меравад.
Ҷон Нигел, рақиби ҷумҳурихоҳи Умар, пештар дар полиси иёлати Миннесота хидмат карда буд ва дар корзори интихоботии худ бар мавзӯъҳое монанди беҳбуди вазъияти табобат ва тақвияти амнияти марзҳо таъкид дошт.
Илҳон Умар, мутаваллид 3 октябри 1982 (11 меҳри 1361) дар Сумолӣ, дар кӯдакӣ ҳамроҳ бо оилааш ҳамчун паноҳанда ба Амрико муҳоҷират кард. Вай дар интихоботи соли 2018 ба Маҷлиси намояндагон роҳ ёфт ва аз январи 2019 фаъолияти худро оғоз кард. Умар нахустин зани сумолитабор ва яке аз нахустин ду зани мусалмонест, ки ба Маҷлиси намояндагони Амрико роҳ ёфтаанд.
Your Comment