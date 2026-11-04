Шаҳрдори Ню-Йорк: Тағйироти сиёсии Амрико тоза оғоз шудааст

Ба гузориши хабарии АБНА, «Заҳрон Мамдонӣ» шаҳрдори Ню-Йорк дар мусоҳиба бо маҷаллаи Wired аз тағйири фазои сиёсии ин кишвар сухан гуфт.
Вай гуфт: Ҳоло ҳавуҳавои мухталифе ҳис мешавад ва таъкид кард, ки тағйироти сиёсии тоза оғоз шудааст ва идомаи ин масир ба талоши бештар ниёз дорад.
Ин изҳорот дар ҳолест, ки натиҷаҳои интихоботи миёнамуҳлати 3 ноябри 2026 (12 Абони 1405) аз пешравии демократҳо дар рақобатҳои Конгресс ҳикоят дорад ва расонаҳо аз ба даст гирифтани аксарияти Маҷлиси намояндагон аз ҷониби ин ҳизб хабар додаанд.
Мамдонӣ дар интихоботи шаҳрдории Ню-Йорк дар ноябри 2025 пирӯз шуд ва аз 1 январи 2026 фаъолияти худро ҳамчун шаҳрдор оғоз кард. Вай дар суханронии пирӯзии худ аз оғози давраи тоза дар сиёсати Ню-Йорк сухан гуфта буд.
Your Comment