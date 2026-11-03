Боқирӣ: Амрико ба халалдор кардани иқтисоди ҷаҳонӣ ҳадаф гузоштааст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз котиботи Шӯрои олии амнияти миллӣ, Алӣ Боқирӣ имрӯз, душанбе 11-уми обони 1405 (2 ноябри 2026), дар мулоқот бо Ван Йӣ, вазири хориҷии Чин, изҳор кард: Амрико ҷангро алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон оғоз кард ва бузургтарин ҷинояти имконпазир, яъне куштори роҳбари олиқадри Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҳазрати Имом Хоманаӣ,ро ҳамроҳ бо хонадони азизашон анҷом дод ва дар идома ҷиноятҳои бесобиқае содир кард, ки яке аз онҳо ҳамлаҳои мушакӣ ба мактаби ибтидоӣ дар шаҳри Миноб буд.
Вай идома дод: Барои такрор нашудани ин бидъат, ки яке аз оқибатҳои он халалдор шудани амнияти байналмилалӣ аст, ҷазои тамоми ҷинояткорон дар ин ҷанг бояд ба талаби байналмилалӣ табдил ёбад ва дар ин роҳ ҳеҷ гуна мусоҳиба қобили қабул нест ва набояд сурат гирад. Эрон мудофиаи машрӯи худро аз соатҳои аввал оғоз кард ва бо қудрат идома дод.
Муовини байналмилалии котиботи Шӯрои олии амнияти миллӣ изҳор кард: Аз оғози ҷанг то ҳол мантиқи амалкарди Эрон тағйир наёфтааст, мо ҳамчунон ба мудофиа аз амният ва соҳибихтиёрии миллӣ ва тамомияти арзии Эрон идома хоҳем дод ва дар ин роҳ бо ҳеҷ кас таъоруф надорем. Миллати муқовимати Эрон дар ин ҷанги таҷовузкоронае, ки Амрико ва режими сионистӣ алайҳи кишвари мо оғоз карданд, пирӯз шуданд ва ба ҳамин сабаб аст, ки ҳоло Амрико мефаҳмад, ки ҷанг бо як тамаддун чӣ сарнавиштеро барои онҳо рақам хоҳад зад.
Боқирӣ гуфт: Дар ин ҷанг Амрико моҳияти таҷовузкорӣ ва тасарруфталабии худро нишон дод ва илова бар таҷовуз ба як кишвари мустақил, ба халалдор кардани иқтисоди ҷаҳонӣ ҳадаф гузошт.
Your Comment