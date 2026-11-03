Баррасии вазъи Осиёи Ғарбӣ дар гуфтугӯи телефонӣ миёни Ризоӣ ва Путин

Ба гузориши хабаргузории Абно, Сардори генерал-лейтенант Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллии кишвари мо, ва Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, дар чаҳорчӯби машваратҳои сатҳи олӣ миёни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Федератсияи Русия ва дар пайи мулоқотҳои ахири мақомоти олии ду кишвар, дар ҷараёни гуфтугӯи телефонӣ вазъи ҷории минтақа ва ҷаҳонро бо таъкиди хосса ба минтақаи Осиёи Ғарбӣ мавриди баҳс ва гуфтугӯ қарор доданд.
Дар ин гуфтугӯ аз мавқеъҳои сарихи Путин ва дигар мақомот ва масъулони Русия дар ситоиши нақши роҳбари шаҳиди инқилоб (раҳматуллоҳи алайҳ) ва дигар қаҳрамонони бузурги миллӣ ва дастгирӣ аз истиқомат ва пойдории мардуми Эрон сипосгузорӣ шуд.
Тарофайн барои идомаи ҳамкориҳои стратегӣ бар асоси нақшаи роҳи тарҳрезишуда аз ҷониби роҳбарони олии ду кишвар таъкид карданд.
Your Comment