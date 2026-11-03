  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Шикори ду парвози бесарнишини шиносоии амрикоӣ аз навъи MQM-170 дар осмони ҷазираи Қишм

3 Ноябр 2026 - 11:48
News ID: 1886070
Source: ABNA
Шикори ду парвози бесарнишини шиносоии амрикоӣ аз навъи MQM-170 дар осмони ҷазираи Қишм

Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ эълон кард: лаҳазоте пеш, ду парвози бесарнишини шиносоии амрикоӣ аз навъи MQM-170 дар осмони ҷануби ҷазираи Қишм замингир карда шуданд.

Ба гузориши хабаргузории Абно, лаҳазоте пеш, ду парвози бесарнишини шиносоии амрикоӣ аз навъи MQM-170 дар осмони ҷануби ҷазираи Қишм бо амали системаҳои пешрафтаи ҷанги электроникии Нерӯи ҳавоӣ-фазоии Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ замингир карда шуданд.

Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ афзуд: бо ҳисоби ин ду парвоз, шумораи парвозҳои бесарнишини амрикоӣ аз ин навъ, ки ба ғанимати афсарони нахбаи Сипоҳ даромадаанд, ба чор парвоз расидааст. Бо ин тартиб, душмани таҷовузгари амрикоӣ бори дигар дар расидан ба ҳадафҳои мавриди назари худ аз истифодаи ин парвозҳо ноком шуд ва ба фазли Худо, варақи дигаре аз шикаст ва нокомӣ ба корномаи сиёҳи Брэд Купер, фармондеҳи террористии СЕНТКОМ, илова шуд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha