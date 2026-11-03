Бақоӣ: Танги Ҳурмуз кушода намешавад, магар бо анҷоми муҳосира ва таҳаққуқи талабҳои Эрон

Ба гузориши хабарнигори Меҳр, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, дар нишасти хабарӣ ҳафтагии худ изҳор дошт: Таҳаввулот дар минтақаи мо бо шитоб идома доранд, канони таҳаввулот дар Осиёи Ғарбӣ Фаластини ишғолӣ аст, сабаби ноамнӣ дар минтақаи мо низ режими сионистӣ аст.
Вай афзуд: Имрӯз беш аз 10 нафар аз фаластиниён ба шаҳодат расиданд. Дар остонаи фасли сармо мушкилоти оворагони фаластинӣ фоҷиавӣ аст ва ҳатто иҷозаи ҳузури контексро ба мардум намедиҳанд. Мо бо падидаи хатарноки муқаррарсозии ҷиноят ва куштор рӯбарӯ ҳастем. Ин ки фаластиниён ба як рақам табдил шудаанд, нишон медиҳад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баробари ин ҷиноятҳо масъулият дорад ва бояд мавқеъ гирад.
Бақоӣ дар бораи миёнаравии Қатар ва натиҷаи машваратҳо гуфт: Сафари муовини вазири корҳои хориҷӣ ба Доҳа барои тасҳили таъомул миёни Эрон ва Қатар буд, гуфтугӯҳо идома доранд, мавзӯъҳо мураккаб ҳастанд ва гузашти вақт низ бо назардошти амалкарди вақт афзудааст. Мубодилаи паёмҳо идома дорад, Амрико бояд тасмим гирад; мо ҳар он чи лозим буд дар қолаби маъқул ба тарафи амрикоӣ инъикос кардем. Вақте аз талаб суҳбат мекунем, лозими иҷрои он бозгашти амният дар минтақа аст. Исрори Эрон бар ин ки талабҳояш бояд аввал иҷро шаванд, танҳо дар ростои манфиатҳои миллӣ нест, балки як нигоҳи маъқул барои бозгашти амният ба минтақа ва Танги Ҳурмуз аст.
Бақоӣ дар бораи даъвоҳо дар бораи яҳудситезӣ дар Эрон гуфт: Иттиҳоми яҳудситезӣ ба Эрон намечаспад ва асосан падидаи аврупоист. Як иттиҳоми клишеро доим такрор мекунанд ва расонаҳои ҷамъӣ низ инро такрор мекунанд. Дар шаҳри Язд мо 13–14 кулисои яҳудӣ вуҷуд дорад ва дар саросари Эрон 100 кулисои яҳудӣ вуҷуд дорад. Мо бояд аз аврупоиён пурсем, ки чӣ карданд, ки кулисоҳоро дар пойтахтҳои Аврупо бо сими хордор пӯшониданд. Кишварҳои аврупоӣ бояд ба худ биёянд.
Your Comment