Шайбонӣ аз эҳтимоли пайвастани Сурия ба созишномаи Макка хабар дод

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз рӯзномаи лубнонии Ал-Ахбор, Асад Шайбонӣ, вазири корҳои хориҷии режими худхондаи Сурия, ки режими тобеи он ҳеҷ вокуниши ҷиддӣ нисбат ба таҷовузҳои режими сионистӣ нишон намедиҳад, эътироф кард, ки раванди давлатсозӣ дар ҷануби Сурия бо чолишҳои вуҷудӣ рӯбарӯ аст; зеро дар тӯли камтар аз ду сол зиёда аз ҳазор мавриди таҷовузи Исроилро таҳаммул кардааст.
Вазири корҳои хориҷии Сурия эълон кард, ки кишвараш имкони пайвастан ба созишномаи дифоии Маккаро баррасӣ мекунад, ки Арабистони Саудӣ, Покистон ва Туркия онро имзо кардаанд.
Шайбонӣ дар ҷараёни нишасти солонаи «Гуфтугӯи Манама» дар пойтахти Баҳрайн гуфт: Ҳоло гуфтугӯҳо барои арзёбии пайвастани Сурия ба эътилофи Макка дар ҷараён аст.
Вай афзуд, ки Сурия аз сангари низоъҳо берун шудааст, то ҷойгоҳ ва мавқеи худро бар сари миззаи тасмимгирӣ дар бораи амнияти минтақавӣ ба даст оварад.
Шайбонӣ дар айни ҳол бо нодида гирифтани таҷовузҳои режими сионистӣ ба хоки Сурия гуфт: Амнияти воқеӣ дар кишварҳое таҷаллӣ меёбад, ки қобилияти ҳифзи мардуми худро доранд; ҳамсоягоне, ки ба ҳокимияти якдигар эҳтиром мегузоранд ва паймоне, ки дар баробари озмоишҳои душвор пойдор мемонанд.
Вазири корҳои хориҷии Сурия қайд кард, ки ҳифзи сарҳадҳо ба нерӯҳои омӯзишдида ва таҷҳизоти пешрафта ниёз дорад. Муқобила бо шабакаҳои фаромирзии қочоқ табодули иттилоот ва ҳамоҳангии амалиро талаб мекунад, ки метавонад ҳокимияти кишварҳоро ҳифз кунад ва аз ҷони инсонҳои ғайринизомӣ муҳофизат ба амал оварад.
Шайбонӣ бори дигар хостори «бозгашт ба хатҳои пеш аз ҳаштуми декабри 2024 ва фаъолсозии созишномаи ҷудосозии нерӯҳо дар соли 1974» шуд ва таъкид кард: «Ҷавлон замини сурист ва қатъномаи 497 мароҷии асосӣ дар ин замина ба шумор меравад.»
Your Comment