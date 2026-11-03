Огоҳии мақоми исроилӣ нисбат ба ҷангбарангезӣ алайҳи Эрон

Ба гузориши хабаргузории Абно, рӯзномаи ибронии «Маарив» ба нақл аз Эҳуд Барак, нахуствазири пешини режими сионистӣ бо ишора ба густариши таҳдидот алайҳи Эрон тасреҳ кард, ки ангезаҳои оғози амалиёти низомии дигар танҳо аз мулоҳизаҳои амниятии Исроил нишъат намегиранд.
Барак тасреҳ кард, ки Нетаняҳу мекӯшад режими сионистиро ба ҷанг бикашад. Мушкил дар он аст, ки агар муваффақ нашавад, оқибатҳои ваҳиме дар пай хоҳад дошт ва ин иқдом ба тақвияти Эрон меанҷомад.
Вай афзуд: Он чи нигаронкунанда аст, ин аст, ки ин кор барои боқӣ мондан дар қудрат анҷом дода мешавад. Ҳеҷ иттилооте вуҷуд надорад, ки иқдоми фаврӣ алайҳи Эронро пеш аз ташкили кобина дар тӯли 6 ё 8 ҳафтаи оянда зарурӣ гардонад.
Барак ҳамчунин ишора кард: Чунин ҷанги сохтагӣ дар Исроил вазъияти изтирорӣ эҷод мекунад ва раванди муқаррарии савганд ёд кардани аъзои Кнесетро ба шиддат халалдор месозад. Дар замони ҷанг кобина ихтиёри додан ба фармони манъи гирдиҳамойиҳоро дорад. Як рӯйдоди пешакӣ муайяншуда, ки аз нигоҳи эрониҳо ҳадафи машрӯъ ба шумор меравад, метавонад маросими савганд ёд кардани аъзои Кнесетро бекор кунад. Ин масъала метавонад мавҷи дархостҳоро барои ташкили кобинаи ваҳдат ба роҳ андозад ва раванди корҳоро ба шиддат халалдор кунад.
Your Comment