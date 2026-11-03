Ба гузориши хабаргузории Абно, сайти Drop Site News ошкор кард, ки баррасии ҳуҷҷатҳои сабти коргузорони хориҷӣ нишон медиҳад, ки Абигейл Рэнсом, сухангӯи маъракаи интихоботии Майк Роҷерс, номзади ҷумҳурихоҳон, ва Ҷесси Стокс, яке аз аъзои тими ташвиқотии ӯ, фаъолиятҳоро дар ростои манфиатҳои кобинаи режими сионистӣ дар Вазорати адлияи Амрико сабт кардаанд.
Бар асоси ин гузориш, онҳо тавассути ширкати Convergence Media дар чаҳорчӯби шабакаи Havas Media ҳамчун бахше аз қарордоди 46,5 миллион долларӣ бо кобинаи режими сионистӣ фаъолият кардаанд. Ҳадафи ин фаъолиятҳо ташвиқи дидгоҳҳои мусбат нисбат ба режим тавассути платформаҳои маҷозии онлайн ва ворид кардани мундариҷаи ҳомии Исроил дар моделҳои зеҳни сунъӣ унвон шудааст.
Пештар низ гузориш шуда буд, ки лоббии сионистӣ дар Амрико миллионҳо доллар барои шикасти рақиби Роҷерс, яъне Абдурраҳмони Сайид, номзади мусалмон ва зиддиисроилии демократҳо дар иёлати Мичиган сарф карда буд.
Your Comment