Трамп: Мо дар интихоботи Конгресс бо фарқияти зиёд пирӯз мешавем

Ба гузориши хабаргузории Абно, «Доналд Трамп» раиси ҷумҳури Амрико дар мусоҳиба бо Фокс Нюз аз ҳаводорони худ хоҳиш кард, ки дар интихобот ширкат кунанд ва ба номзадҳои ҷумҳурихоҳ райъ диҳанд.
Вай аз ҳаводорони худ хоҳиш кард, ки тасаввур кунанд номи ӯ низ дар варақаи райъ қарор дорад.
Раиси ҷумҳури Амрико бо ишора ба ин ки натиҷаи интихобот метавонад ба амалкарди ҳукумати ӯ таъсир расонад, афзуд: «Ба як маънӣ воқеан ҳам ҳамин тавр аст; зеро агар ҷумҳурихоҳон шикаст хӯранд, дастовардҳои ман метавонанд аз байн раванд.»
Трамп дар идома бо таъкид бар зарурати ширкати ҳомиёни ҳизби ҷумҳурихоҳ изҳор дошт: «Агар ҳаводорони мо райъ диҳанд, мо бо фарқияти зиёд пирӯз мешавем.»
Интихоботи миёнамуҳлати Конгресси Амрико рӯзи сешанбеи 12-уми обони 1405 (3 ноябри 2026) баргузор мешавад. Дар ин интихобот тамоми курсиҳои Маҷлиси намояндагон ва бахше аз курсиҳои Сенати Амрико ба райъ гузошта мешавад. Натиҷаи интихобот метавонад таркиби Конгресс ва дар натиҷа имкони пешбурди барномаҳои қонунгузории ҳукумати Трампро таҳти таъсир қарор диҳад.
Your Comment