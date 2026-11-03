Таҳлили «Ню Йорк Таймс» аз ҳазорон суханронии Трамп: дағал, беҳуда ва мутазод

Ба гузориши хабаргузории Абно, таҳлили нашршуда аз ҷониби рӯзномаи «Ню Йорк Таймс» бо истифода аз зеҳни сунъӣ ва баррасии беш аз 6500 суханронӣ ва мавқеъгирии Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, аз соли гузашта то кунун нишон медиҳад, ки шеваи суханронии ӯ дар муқоиса бо замони аввалин бор дар соли 2016 номзад шудан ба интихоботи раёсати ҷумҳурӣ дағалтар ва камтар мунсаҷим шудааст.
Бар асоси ин гузориш, баррасии суханони Трамп дар ҷамъомадҳои интихоботӣ ва Кохи Сафед дар аксари мавридҳо ҳайратовар буда ва саволҳои зиёдеро дар хусуси таъсиргузории синни болои ӯ ва устувории зеҳнии ӯ дар ин суханрониҳо ба миён мегузорад.
Рӯзномаи «Ню Йорк Таймс» афзуд, ки натоиҷи ин таҳқиқот нишон медиҳанд, ки баъзан ба назар мерасад Трамп гирифтори фаромӯшӣ шудааст ва суханонашро такрор мекунад. Ӯ дар муқоиса бо давраи аввалини номзадӣ ба раёсати ҷумҳурӣ дар соли 2016 пургаптар шудааст, бештар аз алфози дағал истифода мекунад ва дар умумӣ кардани масъалаҳо майли бештар дорад.
Суханрониҳои тӯлонии Трамп дар бисёр мавридҳо бештар ошуфта ва ғайримунсаҷим ба назар мерасанд. Ӯ изҳороте мекунад, ки ҳозиронро сардаргум месозад ва онҳоро ба ин савол водор мекунад, ки мақсади дақиқи ӯ чист, ё суханоне мегӯяд, ки гӯё бо мақсади аслии ӯ дар тазод аст.
Масалан, Трамп дар толори нави ҷашнҳои Кохи Сафед гуфта буд: Танҳо касе, ки табори испанӣ дорад, метавонад дар сурати афтидан аз кунҷ ҷон ба саломат барад! Ё номи Танги Ҳурмузро нодуруст талаффуз карда ва онро «Танги Ҳурмунҳо» хонда буд.
Ӯ дар ҷамъомади бузурге, ки ба наздикӣ дар иёлати Теннесси баргузор шуд, бо изҳори ҳайрат гуфт: Метавонам аблаҳтарин суханонро бигӯям ва шумо бароям даст занед ва бигӯед: мо туро хеле дӯст медорем.
Your Comment