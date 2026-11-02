Мухбир: Боздорандагӣ бидуни марз; ҷуғрофияи посухи Эрон тағйир ёфтааст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Муҳаммад Мухбир, машовар ва ёвари Роҳбари Олӣ, дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ, бо ишора ба фармони ахири Роҳбари Олӣ дар бораи посухи бидуни маҳдудияти ҷуғрофӣ ба ҳар ҳамлаи душман, изҳор дошт: Доктринаи дифоии Эрон ба суръат таҳаввул меёбад; табиатан, ҷуғрофияи таҳдид дигар ҷуғрофияи посухро муайян намекунад.
Вай афзуд: Бозтаърифи доираи боздорандагӣ аз чаҳорчӯбаи минтақавӣ фаротар рафтааст ва манбаъ, густара ва маҳали вуқуи таҳдид маҳдудияте барои ҳисобҳои боздорандагии Эрон эҷод намекунад.
Your Comment