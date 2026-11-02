75 ҳамлаи ҳавоӣ ва мушакӣ аз ҷониби Арабистони Саудӣ ба Яман дар 24 соати охир

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Масӣра, сартип Яҳё Сарӣ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман гуфт: Нерӯи ҳавоии Арабистони Саудӣ дар тӯли 24 соати охир, бо истифода аз ҷангандаҳои F-15 ва Typhoon, ки аз пойгоҳҳои Хамис Мушайт ва Тоиф парвоз карданд, 75 ҳамлаи ҳавоӣ ва мушакӣ алайҳи ҳадафҳои ғайринизомӣ дар вилоятҳои Саъда, Таъиз, Амрон, Ибб, Замор, Лаҳҷ, Ҳудайда ва Ҷавф анҷом дод.
Яҳё Сарӣ дар паёме, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр кард, афзуд: Инчунин ҳамлаҳои мушакӣ ба Яман аз минтақаи Ҷизон дар ҷануби Арабистони Саудӣ сурат гирифт, ки ба шаҳодат ва маҷрӯҳ шудани шуморе аз ғайринизомиён оварда расонд.
Ба гуфтаи сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, маҷмӯи ҳамлаҳои ҳавоӣ ва мушакӣ аз замони оғози шиддат гирифтани танишҳо алайҳи Яман ба 3830 маврид расидааст.
Your Comment