  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

75 ҳамлаи ҳавоӣ ва мушакӣ аз ҷониби Арабистони Саудӣ ба Яман дар 24 соати охир

2 Ноябр 2026 - 10:13
News ID: 1885551
Source: ABNA
75 ҳамлаи ҳавоӣ ва мушакӣ аз ҷониби Арабистони Саудӣ ба Яман дар 24 соати охир

Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман аз 75 ҳамлаи ҳавоӣ ва мушакӣ алайҳи ҳадафҳои ғайринизомӣ дар вилоятҳои Саъда, Таъиз, Амрон, Ибб, Замор, Лаҳҷ, Ҳудайда ва Ҷавф хабар дод.

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Масӣра, сартип Яҳё Сарӣ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман гуфт: Нерӯи ҳавоии Арабистони Саудӣ дар тӯли 24 соати охир, бо истифода аз ҷангандаҳои F-15 ва Typhoon, ки аз пойгоҳҳои Хамис Мушайт ва Тоиф парвоз карданд, 75 ҳамлаи ҳавоӣ ва мушакӣ алайҳи ҳадафҳои ғайринизомӣ дар вилоятҳои Саъда, Таъиз, Амрон, Ибб, Замор, Лаҳҷ, Ҳудайда ва Ҷавф анҷом дод.

Яҳё Сарӣ дар паёме, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр кард, афзуд: Инчунин ҳамлаҳои мушакӣ ба Яман аз минтақаи Ҷизон дар ҷануби Арабистони Саудӣ сурат гирифт, ки ба шаҳодат ва маҷрӯҳ шудани шуморе аз ғайринизомиён оварда расонд.

Ба гуфтаи сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, маҷмӯи ҳамлаҳои ҳавоӣ ва мушакӣ аз замони оғози шиддат гирифтани танишҳо алайҳи Яман ба 3830 маврид расидааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha