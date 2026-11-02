Генерали саҳюнист: ҳамлаи дубора ба Эрон дар шароити кунунӣ бефоида аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Русияи имрӯз, «Элиэзер Маром», фармондеҳи собиқи нерӯи баҳрии режими саҳюнистӣ ва пажӯҳишгари Маркази мутолиоти роҳбурдии Бегин-Садот, дар гуфтугӯ бо радиои 103FM ин режим гуфт, ки ҳар гуна ҳамлаи нав ба Эрон дастоварди мансусе дар парвандаи ҳастаии ин кишвар ба ҳамроҳ нахоҳад дошт.
Вай таъкид кард, ки магар он ки иттилооти дақиқе аз ҳаракати қарибулвуқуи Эрон ба сӯи дастрасӣ ба силоҳи ҳастаӣ вуҷуд дошта бошад. Дар шароити кунунӣ набояд ҳамлаи дигаре алайҳи Эрон анҷом дода шавад.
Маром дар ин бора гуфт: «Ба назари ман, зиёни чунин ҳамла бештар аз манфиати он хоҳад буд ва дар ҳоли ҳозир ҳамларо тавсия намекунам.»
Ин мақоми низомии собиқи режими саҳюнистӣ ҳамчунин бо ишора ба аҳамияти парвандаи ҳастаӣ барои Теҳрон гуфт, ки Эрон ин мавзӯъро ҳамчун як барги аслӣ дар ихтиёр дорад ва аз он сарфи назар нахоҳад кард.
Вай дар идома ҳушдор дод, ки ҳатто як ҳамлаи маҳдуди Амрико низ мумкин аст бо вокуниши Эрон алайҳи таъсисоти сӯзишворӣ ва энержӣ ҳамроҳ шавад; иқдоме, ки ба гуфтаи ӯ метавонад боиси афзоиши қимати ҷаҳонии энержӣ ва душвортар шудани поён додани рӯёрӯӣ шавад.
Your Comment