Идомаи фишорҳои Нетанёҳу ба Трамп барои оғози дубораи ҷанг алайҳи Эрон

Ба гузориши гурӯҳи байналмилали хабаргузории АБНА, шабакаи 12-и телевизиони режими саҳюнистӣ ба нақл аз манобеи амрикоӣ ва исроилӣ аз тамоси телефонӣ миёни Доналд Трамп ва Бенёмин Нетанёҳу дар бораи тарзи муқобила бо Эрон дар рӯзи шанбеи гузашта хабар дод.
Бар асоси ин гузориш, Трамп рӯзи шанбе дар гуфтугӯи мустақим ва тез бо Нетанёҳу мавзӯи музокирот бо Эронро мавриди баҳс қарор додааст.
Ин манобеъ ҳамчунин эълом карданд, ки нахуствазири режими саҳюнистӣ дар талош аст Трампро барои азсаргирии ҷанг алайҳи Эрон пас аз интихоботи Амрико таҳти фишор қарор диҳад.
Your Comment