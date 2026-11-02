Элбарадей: ҳамлаи дубораи Амрико ба Эрон девонагии маҳз аст

Ба гузориши гурӯҳи байналмилали хабаргузории АБНА, Муҳаммад Элбарадей, мудӣри кулли пешини МАГАТЭ, дар вокуниш ба эҳтимоли азсаргирии ҳамлаҳои низомии Амрико алайҳи Эрон ҳушдор дод, ки ҳар гуна ҳамлаи нави Вашингтон ба Теҳрон натиҷае ҷуз густариши хушунат ва вайронесозӣ нахоҳад дошт.
Элбарадей дар паёме таъкид кард: ҳар гуна ҳамлаи дигари Амрико алайҳи Эрон девонагии маҳз аст ва танҳо ба хушунат ва вайронеи бештар хоҳад анҷомид; минтақаи мо, бахусус, барои чунин иқдом баҳои гарон хоҳад пардохт.
Вай ҳамчунин аз афроде, ки бар Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, нуфуз ва таъсиргузорӣ доранд, хоҳиш кард ӯро бовар кунонанд, ки аз ҳар гуна иқдоми низомии нав алайҳи Эрон худдорӣ кунад.
Элбарадей, ки аз соли 1997 то 2009 роҳбарии МАГАТЭ-ро бар уҳда дошт, дар солҳои гузашта низ борҳо нисбат ба паёмадҳои танишзании низомӣ алайҳи Эрон ҳушдор додааст.
Вай дар ҷараёни буҳронҳои марбут ба барномаи ҳастаии Эрон, бар зарурати ҳаллу фасл кардани ихтилофот аз масири дипломосӣ ва парҳез аз гуз毖наи низомӣ таъкид карда буд.
Your Comment