Иҷрои таҳдидҳои Трамп алайҳи Эрон бо мушкилоти низомӣ ҳамроҳ аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Financial Times гузориш дод, ки иҷрои таҳдидҳои Трамп дар бораи истифодаи «модари ҳамаи бомбаҳо» алайҳи Эрон бо мушкилоти низомӣ рӯбарӯ аст, зеро ин навъи бомбаҳо бар рӯи ҳавопаймое аз навъи C-130 ҳамл мешавад, ки тез нест ва ҳаракати он ба сӯи Эрон бо хатҳои зиёд ҳамроҳ аст.
Ҷозеф Вотел, фармондеҳи собиқи Фармондеҳии марказии Амрико низ иқрор кард, ки барҳам задани низоми ҳоким бар Эрон тавассути ҳамлаҳо имконпазир нест. Ҷонатан Шанзер, пажӯҳишгари ниҳоди дифоъ аз демократия низ гуфт, ки низоми ҳоким бар Эрон бо вуҷуди фишорҳои иқтисодӣ ва низомӣ қудрати муқовимат ва пойдории густардаи худро исбот кардааст.
Марк Кансиан, пажӯҳишгари Маркази пажӯҳишҳои роҳбурдӣ ва байналмилалӣ низ гуфт, ки иваз кардани муҳиммоти низомии истифодашудаи артиши Амрико, аз ҷумла мушакҳои Томаҳок, байни як то 5 сол вақт мегирад.
Your Comment