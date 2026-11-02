Хашми Трамп аз вазъи кунунӣ; раисҷумҳури Амрико дар ҷустуҷӯи қурбонӣ аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, нашрияи The Atlantic ба нақл аз машоварони раисҷумҳури Амрико гузориш дод, ки вай дар бораи фаъолияти Пит Ҳегсет, вазири ҷанги Амрико ва раиси Ситоди муттаҳиди артиши ин кишвар аз дӯстони худ пурсиш мекунад.
Бар асоси ин гузориш, Трамп маъмулан назари гурӯҳе аз дӯстони худро пеш аз тасмимгирӣ дар бораи таъин ё барканории масъулони Амрико мепурсад.
Ҳалқаи наздик ба Трамп низ эълом кард, ки Ҳегсет дар бораи воқеияти майдонӣ ҷанг бо Эрон сареҳ набуд ва ба Трамп чизҳоеро мегуфт, ки ӯ дӯст медошт бишнавад.
Масъулони Амрико дар гуфтугӯ бо The Atlantic таъкид карданд, ки Трамп аз он ки паёмҳояшон ба дурустӣ ба гӯши мардум намерасад ва таъсири лозимро надорад, хашгин аст ва ҷанг бо Эронро бахше аз омилҳои бунбасти сиёсии худ медонад. Вай дар ҷустуҷӯи қурбонӣ аст ва ин қурбониро аз миёни масъулоне интихоб мекунад, ки иддао карда буданд ҷанг бо Эрон зуд ва самарабахш хоҳад буд.
Наздикони Трамп низ гуфтанд, ки ин умед вуҷуд дорад, ки танҳо таҳдид алайҳи Эрон боиси бозгашти ин кишвар ба мизи музокирот шавад!
Your Comment