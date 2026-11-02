Ҳамлаҳои шахсӣ ва даъвоҳои дурӯғ; равиши ҷумҳурихоҳон дар рӯзҳои охири рақобат

Ба гузориши хабаргузории АБНА, рӯзномаи The New York Times гузориш дод, ки номзадҳои ҳизби ҷумҳурихоҳ дар рӯзҳои охири рақобатҳои интихоботӣ ҳамлаҳои шахсӣ ва даъвоҳои дурӯғ алайҳи рақибони худро шадидтар кардаанд; равише, ки дар шароити афзоиши норозигӣ аз гаронии нархҳо ва коҳиши маҳбубияти Доналд Трамп пайгирӣ мешавад.
Ба навиштаи ин рӯзнома, бисёре аз номзадҳои ҷумҳурихоҳ аз услуби сиёсии Трамп пайравӣ мекунанд; услубе, ки марзҳои гуфтори қобили қабул дар сиёсати Амрикоро тағйир додааст. Дар ҳоле ки ин ҳамлаҳо бо вокуниши густарда дар дохили ҳизб рӯбарӯ нашудаанд, баъзе ҷумҳурихоҳон нисбат ба паёмадҳои он изҳори нигаронӣ кардаанд.
Ҷефф Флейк, сенатори пешини ҷумҳурихоҳи вилояти Аризона ва аз мунтақидони Трамп, ин равандро «даҳшатнок» тавсиф кард ва гуфт, ки адабиёти сиёсии ҷумҳурихоҳон ба сатҳи нави бепарвоӣ ва таҳқиромезӣ расидааст.
Нигаронӣ аз вокуниши раъйдиҳандагони миёнарав
Нозирони сиёсӣ ҳушдор додаанд, ки ин стратегия метавонад раъйдиҳандагони миёнаравро, ки чунин адабиётро ифротӣ ва таҳқиромез медонанд, аз ҷумҳурихоҳон дур кунад; ҳарчанд метавонад пойгоҳи раъйи ин ҳизбро ба ҳаракат дароварад.
The New York Times ҳамчунин ба ҳамлаҳои шахсии демократҳо алайҳи ҷумҳурихоҳон, аз ҷумла муттаҳам кардани онҳо ба фасод ишора кард, аммо навишт, ки шиддати ҳамлаҳои ҷумҳурихоҳон дар интихоботи ҷорӣ барҷастатар будааст.
Эътирозҳои маҳдуд дар дохили ҳизби ҷумҳурихоҳ
Флейк паҳншавии ин адабиётро натиҷаи омезиши ноумедӣ дар ҳизб ва тақлид аз Трамп донист. Дар баъзе рақобатҳо низ ҷумҳурихоҳон ба таблиғоти таҷовузкорона эътироз кардаанд.
Сюзан Коллинз, сенатори ҷумҳурихоҳи вилояти Мейн, хостори қатъи пахши як огоҳии радиоӣ алайҳи рақиби демократи худ шуд, ки ба мавзӯи фарзандоварии ӯ ишора карда буд.
Ҳамлаҳои исломситезӣ дар рақобатҳои Мичиган
Ин рӯзнома ҳамчунин ба ҳамлаҳои исломситезӣ алайҳи Абдулсайд, номзади демократ дар вилояти Мичиган пардохт ва навишт, ки демократҳо нигарони таъсири ин ҳамлаҳо ба рақобати ҳассос барои назорати Сенат ҳастанд.
The New York Times дар ин замина ба интихоботи соли 2008 ишора кард, ки дар он Ҷон Маккейн, номзади ҷумҳурихоҳи раёсати ҷумҳурӣ дар вокуниш ба изҳороти исломситезонаи як зан алайҳи Барак Обама, аз рақиби демократи худ дифоъ карда буд.
Your Comment