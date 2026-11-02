Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Спутник, Кирилл Дмитриев, намояндаи вижаи раисҷумҳури Русия дар умури сармоягузорӣ ва ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои хориҷӣ ва раиси Сандӯқи сармоягузории мустақими Маскав, дар вокуниш ба хабари ғорати фурӯшгоҳҳо дар шаҳри Франкфурти Олмон дар ҷараёни эътирозот ба афзоиши хароҷоти зиндагӣ дар шабакаи иҷтимоии X навишт: Ҳамон тавре ки интизор мерафт, нархи баланди ҳомилҳои энержӣ дар Иттиҳодияи Аврупо ба далели худдорӣ аз гази Русия ба маънои саноатзудоӣ, нооромӣ ва ғорат аст.
Намояндаи вижаи раисҷумҳури Русия дар идома афзуд: ин робитаи сабаб ва натиҷа ҳамчунин аз иқдомоти муҳоҷиратии худвайронкунанда ва худдории саркашона аз ислоҳи хатоҳо ношӣ мешавад.
Ин дар ҳолест, ки дар ҷараёни эътирозоти шаби гузашта дар Олмон бахусус Франкфурт дуконҳо ғорат шуданд.
Дар тасвирҳои нашршуда аз ин таҳаввулот афроде, ки чеҳраҳои худро пӯшонидаанд, вориди дуконҳое мешаванд, ки шишаҳояшон шикаста шуда ва колоҳои мавҷудро бо худ мебаранд.
Ин эътирозот дар Олмон алайҳи табъиз ва шикофи иҷтимоӣ баргузор шудааст.
Пештар низ чунин тасвирҳо аз Фаронса мухобира шуда буд, ба тавре ки дуконҳои люксуси ин кишвар тавассути эътирозкунандагон ғорат шуданд.
Your Comment