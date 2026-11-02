Ба гузориши хабаргузории АБНА, Кая Каллас, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо имрӯз якшанбе бо такрори мавқеъҳои русҳаросонаи худ дар мусоҳиба бо Bloomberg иддао кард: Русия дар Украина ба ғайринизомиён ҳамла мекунад. Нерӯҳои Русия дар майдони набард ҳеҷ пешравии хоссе надоранд!
Масъули сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо сипас иддао кард: Коре, ки ба ҷои он анҷом медиҳанд, шадидтар кардани ҳамлаҳо алайҳи ғайринизомиён ва инфрасохтори ғайринизомӣ аст! ... (Ҳузури) Лавров дар нишасти гурӯҳи G20 созанда набуд. Ӯ гуфт Путин дар сурате бо Зеленский ройзанӣ хоҳад кард, ки Зеленский ба Маскав равад. Ин роҳ он нест.
Ин мақоми аврупоӣ иддао кард: Ҷойҳои бетарафи зиёде вуҷуд доранд, ки онҳо метавонанд дар онҳо бо якдигар дидор кунанд. Агар Путин ҷиддӣ аст, бояд аввал куштани ғайринизомиёнро қатъ кунад! ... Русия умедвор аст шоҳиди шикоф (дар мавқеъҳои кишварҳои Ғарб) шавад. Онҳо интизоранд, ки Ғарб ба онҳо чизе пешниҳод кунад.
Your Comment