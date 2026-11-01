Боздорандагии чандқабата стратегияи Эрон барои идораи майдон ва муайян кардани поёни ҷанг

Ба гузориши хабарнигори Абна дар шароите ки таҳаввулоти минтақавӣ ва таҳдидҳои низомии Амрико алайҳи Эрон бори дигар мавзӯи муодилаҳои боздорандагӣро ба яке аз меҳварҳои асосии таҳаввулоти байналмилалӣ табдил додааст таъкиди Роҳбари Инқилоб бар зарурати боздорандагии фаъол ва чандқабата паёмҳои муҳимро дар бораи стратегияи мудофиавӣ ва амниятии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар бар мегирад
Ин равиш илова бар таъкид бар посухи фаврӣ ва таъсирбахш ба ҳар сатҳ ва навъи таҳдид бар ин воқеият таъкид мекунад ки оғози ҷанг ҳатман маънои дар ихтиёр доштани ихтиёри поёни он нест Дар ҳамин чаҳорчӯба тағйири ҳисобҳои душман пешгирӣ аз моҷароҷӯии низомӣ ва ҳифзи ташаббус дар идораи таҳаввулоти эҳтимолӣ аз ҷумлаи муқаррароти ин стратегия ба шумор мераванд
Дар ҳамин робита Абдулраҳим Ансорӣ коршиноси масъалаҳои байналмилалӣ дар гуфтугӯ бо хабарнигори Меҳр ба шарҳи ҷанбаҳои мухталифи ин равиш пардохтааст
Ӯ бо ишора ба баёноти Роҳбари Инқилоб таъкид кард ки яке аз муҳимтарин меҳварҳои ин баёнот зарурати ташаккули боздорандагии фаъол ва чандқабата буд стратегияе ки дар канори посух ба таҳдидҳо бидуни маҳдудияти ҷуғрофӣ бар нақши Эрон дар муайян кардани вақт ва шароити поёни ҷанг низ таъкид дорад
Ӯ бо баён ин ки яке аз зуҳуроти боздорандагии фаъол метавонад амали пешдастӣ бошад изҳор дошт ки пеш аз ҳар амали низомӣ марҳилаи таҳдид ва огоҳӣ қарор дорад мавзӯе ки Роҳбари Инқилоб бо огоҳӣ нисбат ба густариши ҷуғрофии ҷанг ба равшанӣ бар он таъкид карданд Дар идома низ бо ишора ба нотавонии душман дар муайян кардани якҷонибаи вақти поёни ҷанг қабати дигари ин стратегия тавзеҳ дода шуд
Ансорӣ афзуд ки дар рӯзҳои охир баъзе мақомоти амрикоӣ аз эҳтимоли анҷом додани ҳамлаи кӯтоҳмуддат алайҳи Эрон сухан гуфтаанд аммо воқеият ин аст ки дар сурати оғози низоъ ҳатман Амрико нест ки вақт ва шароити поёни онро муайян мекунад Таҷрибаи ҷанги 40-рӯза низ нишон дод ки Эрон метавонад муодилаҳои вақтӣ ва ҳисобҳои тарафи муқобилро тағйир диҳад
Коршиноси масъалаҳои байналмилалӣ рӯнамоии шаҳрҳои тайпорраҳо ирсоли огоҳиҳои сиёсӣ ва амниятӣ тавассути воситаҳо ва пешниҳоди масоили марбут ба доктринаи ҳастаиро аз дигар зуҳуроти боздорандагии фаъол донист ва таъкид кард ки чунин муқаррарот паёмҳои сершумор барои тарафи муқобил доранд ва бешак дар ҳисобҳо ва арзёбиҳои стратегии Амрико ба назар гирифта мешаванд
Ӯ дар идома бо ишора ба таъкиди Роҳбари Инқилоб бар посух ба ҳар сатҳ ва навъи таҳдид қайд кард ки ин ибора паёми равшанро дар бар мегирад ҳар гуна таҳдид новобаста аз сатҳ андоза ва шакли он бояд бо посухи фаврӣ ва таъсирбахш рӯ ба рӯ шавад посухе ки ба марзҳои ҷуғрофӣ маҳдуд набошад
Ансорӣ дар поён таъкид кард ки маҷмӯи ин мавқеъҳо нишон медиҳанд ки боздорандагии фаъол ва чандқабата танҳо ба маънои вокуниш ба таҳдидҳо нест балки ҳадафи он тағйири ҳисобҳои душман пешгирӣ аз моҷароҷӯии низомӣ ва ҳифзи ташаббус дар муайян кардани муодилаҳо ва сарнавишти ҷанг аст
Your Comment